Державна казначейська служба України протягом кілька днів надасть позику Пенсійному фонду України, щоб вирішити проблеми із затримками пенсій, які виникли через касового розриву по надходженню єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За словами Слюз, під час наради з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом було вирішено питання про надання позички Пенсійному фонду 25 і 26 липня. Цей кредит повинен допомогти покрити короткострокові касові розриви надходжень ЄСВ.

Також глава Держказначейства зазначила, що проблеми з виплатами пенсій відбулися із-за внутрішньої ситуації у фонді, оскільки казначейство повністю розрахувалося з ними.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді заявили, що виплати пенсій в липні пов’язані з касовим розривом надходжень від єдиного соціального внеску.