Всіх екстрено евакуювали.

В аеропорту румунського міста Сібіу виявлено отруйна речовина, пасажири і проводжають були евакуйовані, повідомляють румунські ЗМІ.

“Було виявлено речовину, яке викликало роздратування, тиск у дихальних шляхах та на очах”, — повідомляє телеканал DIGI24.

Уточнюється, що спільно з установами, які беруть участь в управлінні такими ситуаціями, в аеропорт міста Сібіу було вирішено вжити заходів щодо евакуації.

“В цілому близько 400 осіб. Жодна людина не потребує медичної допомоги”.

В аеропорту пояснили, що спрей був виявлений транспортної поліцією.

“Після визначення речовини, робота аеропорту буде відновлена”.

Відзначимо, що офіційні особи аеропорту Сібіу заявили, що на даний момент скасованих рейсів немає, але вони будуть відкладені.