Передвиборчий фонд майбутньої партії Володимира Гройсмана може наповнити скандальний портовик і екс-листоноша .

В Одеському морському торговельному порту виявлена нова схема виведення державних грошей на приватні структури. Однак це лише півбіди. Кошти можуть виявитися джерелом для фінансування майбутньої парламентської кампанії для нової політичної сили прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. А це вже пряма корупційна складова і предмет уваги антикорупційних органів.

Старі граблі на новий лад

Державне підприємство “Одеський морський торговельний порт“ знову в центрі скандалу. І його причина – знову схеми з буксирами, “улюблені“ правоохоронним органам ще з 2017 року.

Її суть – у передачі буксирів порту за символічну плату приватному оператору, який, у свою чергу, заробляє сотні тисяч доларів на “найсмачніших“ послуги гавані.

Схему вперше придумали і масштабно впровадили соратники Ігоря Ткачука – екс-в. о. гендиректора “Укрпошти“, який прийшов в ДП “ОМТП“ восени 2016 року. Ткачук – вінницький підприємець, рідний брат нардепа Геннадія Ткачука з “Блоку Петра Порошенка“.

Самого ж екс-“листоноші“ називають прямою креатурою прем’єра Володимира Гройсмана. Незважаючи на численні кримінальні схеми регіонального (дерибан землі у Вінниці) та національного (схеми вимивання грошей через “Укрпошту“ через валютні махінації і завищення цін на держзакупівлі) рівнях, саме Ткачуку довірили такий цінний стратегічний актив як Одеський порт.

Суть схеми зразка 2017 року була досить простій. Справа в тому, що понад 80% доходів держпідприємству приносить робота буксирів. Замість того, щоб залучити в порт стратегічного інвестора і модернізувати флот, у Ткачука вирішили дати заробити на буксирах-ветеранів (вік деяких – більше 50 років) приватникам – ТОВ “Экофлот“. Саме вони, будучи прямими конкурентами “ОМТП“ з обслуговування суден у порту, орендували у ДП буксири нижче ринкових цін, а продавали послуги – за реальною вартістю. Влітку 2017 року цей договір довелося розірвати з багатомільйонними збитками для ДП. Але уклали інший – з ТОВ “Укрфлот-Сервіс“, яке орендувало вже самі нові буксири, але за тією ж схемою.

В результаті такого виведення доходів на приватні фірми, фінансові показники ДП різко пішли вниз. Якщо в 2016 році держпідприємство отримало понад 303 млн. грн. чистого прибутку, то плановий показник на 2017 рік склав трохи більше 260,6 млн. грн. А відповідно до фінансового плану ДП “ОМТП“ на 2018 рік, чистий прибуток і зовсім очікується на рівні 119,2 млн. грн.

При цьому зарплата керівництва ДП – спочатку самого Ткачука, а потім його соратників, привезених також з Вінниці – залишалася надто високою – до 300 тис. грн. в місяць. Схемами “Экофлота“ і “Укрфлот-Сервісу“ зацікавилася прокуратура. Кримінальне провадження, відносно посадових осіб ДП “ОМТП“, було відкрито навесні 2018 року, коли Ткачук вже перейшов на іншу роботу, очоливши Одеський філіал Адміністрації морських портів України. І була придумана нова схема…. На старий лад!

Видання “Дзеркало тижня“ розкрило її буквально місяць тому. Суть роботи схеми залишилася колишньою: приватна компанія ТОВ “Одеса Портофлот“ орендує у ОМПТ флот та отримує реальний прибуток, перераховуючи ДП копійки. Для того, щоб історія виглядала менш підозріло, навіть проводять офіційну оцінку буксирів (орендна плата обчислюється як відсоток від ринкової вартості).

В результаті заниженої оцінки, порахували в “ДТ“, у річному обчисленні збитки держави складуть близько 800 тис. євро або близько 25 млн. грн. Якщо врахувати, що фінансовий план передбачає прибуток “ОМТП“ на рівні близько 120 млн грн., то недоотримання 20% чистого доходу можна назвати інакше, ніж розкраданням державних коштів в особливо великих розмірах.

За даними “ДТ“, у переліку засновників ТОВ “Одеса Портофлот“ є кілька прямих креатур Ткачука. Наприклад, Олена Барчишена була керівником вінницької торгівельної фірми “Аягік“, яку Ткачук зазначив у своїй електронній декларації як власність. До речі, до команди Ткачука можна віднести і нинішнього в. о. директора ДП “ОМТП“ Віктора Войтко – він з екс-“листоношею“ працював у правлінні “Укрпошти“ до 2016 року. Також в схему вирішили включити місцевих авторитетів порту “з простого люду“. ТОВ “Одеса Портофлот“, серед інших, заснували також капітани буксирів “Стивідор“, “Кентавр“, “Ударник“, “Бугаз“, “Сфінкс“ і “Новатор“.

Профспілки під дахом

Після виходу статті в “Дзеркалі“, в соціальних мережах почалося бурхливе обговорення теми безпосередньо працівниками порту або людьми, явно знають про внутрішні перипетії на підприємстві. З розмови випливає, що схема із залученням капітанів суден була обрана не випадково, а за змовою з керівництвом профспілки. Той факт, що профспілка постійно виступає на стороні оточення Ткачука – читай: керівництва порту – легко перевірити навіть на офіційній сторінці голови профоб’єднання Володимира Зайкова.

До речі, саме профспілка під час попереднього скандалу допомагав Ткачуку – колишньому тоді ще в. о. начальника ОМТП – робити вигляд, що він не знає про афери з буксирами. І це незважаючи на те, що договір підписував заступник Ткачука – його близький соратник по Вінниці. Автори коментарів не виключають, що на капітанів міг чинитися тиск з боку керівництва порту і профспілок для участі у схемі.

При цьому навіть ті коментатори, які лояльні до нової форми взаємовідносин і припускають, що для екіпажів буксирів це не найгірший варіант розвитку подій, прямо зазначають, що керувати процесами за фактом буде дружина Ігоря Ткачука (депутат Вінницької облради Людмила Станіславенко – ред.), а “господинею“ буде хтось “Юля“. З таким ім’ям у засновників ТОВ “Одеса Портофлот“ значиться тільки одна людина – Юлія Демкіна. Згідно з Єдиним реєстром підприємств, вона також є діючим директором ПРАТ “РСТ “Голуба нива“ – рибальського господарства у Вінницькій області, кінцевий бенефіціар якого – Ігор Ткачук.

Вибори близько

У чому ж реальна причина таких кроків? Наприкінці весни 2018 року у ЗМІ був оприлюднений список “першої десятки“ потенційних кандидатів майбутнього політичного проекту прем’єра Володимира Гройсмана на виборах до парламенту восени 2019 року.

Крім самого глави уряду, в список нібито мають увійти міністр освіти Лілія Гриневич, депутат від “Народного фронту“, комбат Андрій Тетерук, перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов, депутат від БПП Андрій Вадатурський, віце-прем’єр Володимир Кістіон, в. о. голови ГФС України Мирослав Продан, екс-голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк, народний депутат Роберт Горват і власне Ігор Ткачук. Про достовірність цього списку сьогодні судити складно.

Однак логіка подій підказує, що як мінімум у вигляді проекту він цілком правдоподібний. Наприклад, на цю рамку можна накласти нещодавній візит Юлії Тимошенко в Одесу на Морвокзал (деякі аналітики припускають, що Гройсман піде на парламентські вибори разом з Тимошенко і Аваковим), а також чутки про призначення Ткачука головою штабу нової партійної структури в Одеській області.

Тоді цілком логічно, що недоотримана державою прибуток від використання буксирів може частково піти на передвиборчу кампанію прем’єра. Що також пояснює його повне потурання діям команди Ткачука в Одесі і повне безсилля в цьому відношенні міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Ні ДП “ОМТП“, ні Адміністрація морських портів, в якій працює сьогодні Ткачук, міністерству за фактом не підкоряються, і є непорушною вотчиною прем’єра. Тільки от як можна управляти галуззю і будувати стратегію її розвитку, не маючи ніякого впливу на такі стратегічні об’єкти, як порти – відкрите питання, що відносно міністра поки залишається без відповіді.

Що ж стосується можливого фінансування кампанії Гройсмана з кишені платників податків за рахунок недоотриманих державою доходів, то ці факти повинні стати предметом ретельного розслідування Національного антикорупційного бюро.