В ній регулятор пояснює банкам, чому не може їм відвантажувати більше купюр максимального в нашій країні номіналу.

“Для забезпечення оптимальної структури готівкових грошей в обігу банкноти більш високих номіналів повинні розмінюватися банкнотами низьких номіналів. При збільшенні випуску в обіг банкнот великих номіналів, у тому числі 500 гривень, збільшується відповідно до їх відсоток від загальної кількості банкнот в обігу. Таким чином, порушується баланс готівки в обігу, погіршується порядок розрахунків готівкою грошима і разменность банкнот”, – підкреслюється в документі.

В ньому НБУ уточнив, що на 1 липня 2018 року частка п’ятисоток в загальній структурі української готівки становила 52,5%, а за кількістю купюр – 13,5%.

“З метою забезпечення готівкових розрахунків, для видачі здачі підприємствами торгівлі, аптеками, а також підприємствами, що надають послуги, в тому числі транспортні, Департамент та Центральне сховище при розгляді заявок на підкріплення операційних кас банків здійснюють заміну банкнот номіналом 500 гривень на банкноти 200, 100 і 50 гривень, в тому числі для підкріплення банкоматів”, – додали в НБУ.

Щоб не виникало дефіциту великих номіналів, регулятор закликав підопічних активніше популяризувати безготівкові розрахунки і взагалі поменше користуватися готівкою. При цьому чиновники не повідомили, підштовхне їх зростання попиту на великі номінали до більш оперативному запуску в грошовий обіг України нової купюри – 1000 гривень. Її поява активно обговорюється вже кілька років, однак нацбанківці на зустрічах зі ЗМІ ухиляється від прямих відповідей на питання про терміни введення додаткового в гривневої лінійці.