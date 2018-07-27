Національний банк України встановив офіційні курси валют на четвер, 26 липня. Долар США подорожчає на чотири копійки і буде коштувати 26,62 грн.

Вартість євро збільшиться на одну копійку і буде коштувати 31,12 грн.

Нагадаємо, з 1 серпня Національний банк України по-новому буде розраховувати офіційний курс гривні до долара. Регулятор ввів відсікання нерепрезентативних угод, а курс будуть публікуватися на сайті НБУ до 16 годин. Це на дві години раніше, ніж зараз.

У держбюджеті-2018 заклали курс 29,3 грн за долар, а в минулому році закладали 27,2 грн.

Раніше уряд озвучив такі валютні прогнози: обмінний курс гривні (у середньому за рік) у 2018 році складе 29,3 грн за долар, в 2019 році – 30,5 грн за долар, у 2020 році – 31 грн за долар. Свіжий прогноз (основний сценарій розвитку економіки): 2019 рік – 28,2 грн, 2020 рік – 29,7 грн, 2021 рік – 30,4 грн.

Згідно з даними опитування НБУ у другому кварталі 2018-го, більшість представників українського бізнесу прогнозують середній обмінний курс гривні до долара США у наступні 12 місяців на рівні 28,63 грн. Прогноз у першому кварталі був вище – 29,53 грн.

Історичні антирекорди гривні щодо іноземних валют в офіційні курси НБУ: долар США 26 лютого 2015-го досяг найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року – 35,66 грн.