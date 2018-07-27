Жителі КНДР і так страждають від голоду.

Як пише видання Neue Zürcher Zeitung, більш 10 млн. жителів КНДР страждають від хронічного недоїдання через дефіцит продуктів. Санкції щодо країни з боку США і ООН ускладнюють постачання імпортного продовольства в країну.

За даними видання, північнокорейська преса пише, що населення має готуватися до обмежень і нагадує про «важкому поході» 1990-х років – масовий голод, який забрав життя близько 2,5 млн. північних корейців.

Повідомляється також, що кожен п’ятий північнокорейський дитина страждає від недоїдання. Міжнародний надзвичайний дитячий фонд ООН побоюється, що від голоду найбільш серйозно можуть постраждати 60 тис. дітей.

При цьому лише 15-20% території країни придатні для сільського господарства, ще більше погіршує становище погана погода.

Крім того, благодійні організації повідомляють про проблеми з доставкою важливої медичної апаратури, ліків та продуктів харчування в Північну Корею.

«З-за збоїв в роботі банків санкції мають серйозні наслідки для наших операцій», – заявили представники Всесвітньої продовольчої програми.

За інформацією видання, благодійні програми ООН і приватних організацій страждають від нестачі фінансування з-за того, що допомогу КНДР «політично неприваблива».