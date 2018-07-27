Зустріч повинна відбутися, “коли завершиться полювання на відьом”, зазначив радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон

Президент США Дональд Трамп відклав наступну зустріч з президентом Російської Федерації на 2019 рік. Про це повідомив радник з нацбезпеки американського глави держави Джон Болтон, передає Associated Press.

За словами Болтона, Трамп вважає, що його наступна зустріч з Путіним повинна пройти “коли завершиться полювання на відьом”. Таким чином, будуть чекати завершення розслідування про можливе втручання Російської Федерації у президентські вибори в США в 2016 році.

Повідомляється, що Путін вже відправив сигнали про те, що зустріч восени не відбудеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп після зустрічі з главою російської держави Володимиром Путіним у Гельсінкі запросив лідера РФ відвідати Вашингтон восени 2018 року. Разом з тим, американські політики критикували таку ініціативу.