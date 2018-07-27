Тийо Міяко померла 22 липня у віці 117 років.



В Японії 22 липня у віці 117 років та 81 день померла найстаріша людина на Землі Тийо Міяко.

Зазначається, що вона померла в місті Йокогама. У книзі рекордів Гіннеса офіційно підтвердили, що Міяко була найстаршою жінкою на планеті, так і найстарішою людиною.

Тийо народилася в японському містечку Вакаяма 2 травня 1901 року. За словами її родини, вона була дуже комунікабельною і захоплювалася каліграфією.

Книга рекордів Гіннеса має три номінації за віком – найстаріший чоловік, найстаріша жінка і найстаріший чоловік на планеті. Найстарішим чоловіком у світі зараз є теж японець Масазо Нонака, якому днями виповнилося 113 років. Вік найстарішої жінки тепер після смерті Міяко співробітникам книги рекордів доведеться підтверджувати.

Абсолютний рекорд віку належить француженці Жан Луї Калмен. Вона прожила 122 роки з 1875 до 1997 року.