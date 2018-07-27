Президент США Дональд Трамп зараз володіє правом вивести країну зі складу Північноатлантичного альянсу, звернули увагу американські законодавці. На Капітолійському пагорбі побоюються, що невдоволення політикою лідерів НАТО, яке регулярно висловлює Трамп, може привести до розриву відносин з організацією.

Щоб уникнути такого розвитку подій в Сенаті Конгресу запропонували обмежити повноваження глави держави відповідним законопроектом.

«Цей закон терміново необхідний для того, щоб ні один президент не міг вивести США з НАТО без згоди сенату», – наводить газета The Washington Post заяву сенатора Джона Маккейна, який виступив одним із співавторів документа.

Закон не дозволить президенту вивести США з НАТО, якщо це не підтримають дві третини Сенату.

Авторів проекту насторожило «неналежне поводження президента Трампа з найближчими союзниками».