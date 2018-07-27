США і Євросоюз домовилися працювати разом з метою усунення бар’єрів у торгівлі. Про це заявив у середу президент США Дональд Трамп після зустрічі з головою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером у Вашингтоні, повідомляє BBC.

Вашингтон почне переговори з Брюсселем щодо зниження торгових бар’єрів щоб вже в найближчому майбутньому почати покроково скасовувати мита.

“Це був великий день для вільної та чесної торгівлі, дійсно великий день”, – заявив президент США за підсумками переговорів з Юнкером.

Вже під час нинішніх переговорів США зобов’язалися не встановлювати митних зборів на ввезення автомобілів, а ЄС погодився закуповувати в США зріджений природний газ, а також зменшити мита на американську сою на своєму ринку.