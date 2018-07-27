Якщо Анкара не звільнить пастора Ендрю Брансона, Вашингтон готовий піти на серйозні санкції проти Туреччини.



Сполучені Штати пригрозили союзника по НАТО Туреччини санкціями через американського пастора, затриманого Туреччиною за звинуваченням у тероризмі і шпигунстві.

Віце-президент Майк Пенс заявив, що якщо Туреччина не буде вживати негайних дій для звільнення Ендрю Крейга Брансона, Сполучені Штати Америки накладуть на Туреччину значні санкції.

50-річний Брансон, християнський пастор-євангеліст з Північної Кароліни, 26 липня був відпущений під домашній арешт “з-за проблем зі здоров’ям” після 21 місяці за ґратами.

“Брансон – невинна людина, немає жодних достовірних доказів проти нього”, – сказав Пенс.

Президент Дональд Трамп неодноразово вимагав звільнення Брансона і сказав у Twitter минулого тижня, що затримання пастора було “повним ганьбою”.

Якщо Брансон буде засуджений, йому загрожує до 15 років в’язниці за “вчинення злочинів від імені терористичних груп, не будучи членом”. Він може отримати ще 20 років, якщо його визнають винним у шпигунстві.

Брансон рішуче заперечує звинувачення. Розгляд справи відкладено до 12 жовтня.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував звільнити затриманого пастора США в обмін на екстрадицію мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у невдалому військовому перевороті 2016 року.

Гюлен, який заперечує організацію спроби перевороту, живе в Пенсільванії. Прохання Туреччини про його арешт і екстрадицію не були задоволені.