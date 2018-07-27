Коен заявив, що Трамп дав дозвіл на зустріч свого сина з росіянами.



Екс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що тоді ще кандидат у президенти дав дозвіл на зустріч свого сина з росіянами, які повинні були надати компромат на його суперницю по президентській гонці Хілларі Клінтон.

Про це йдеться в статті CNN.

Наголошується, що ці свідчення Коен планує надати спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде справу про російському втручанні в американські вибори. Екс-адвокат запевняє, що був присутній разом з ще кількома людьми в той момент, коли Трамп дав дозвіл на зустріч з росіянами в Trump Tower у червні 2016 року.

Раніше сам Трамп і його адміністрація неодноразово говорили про те, що він зовсім не знав про цю зустріч.

Нинішній адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що Коену не можна вірити, оскільки він постійно бреше. “Він бреше цілий тиждень, він бреше роками. Я не розумію, як йому можна довіряти”, – розповів він.

Нагадаємо, у вересні 2017 року сина президента Сполучених Штатів Дональда Трампа-молодшого допитали в Сенаті США по так званій “російській справі”. Син глави Білого дому розповів комітету про свою зустріч з російської адвокаткой Наталією Весельницкой під час передвиборної кампанії 2016 року.

Трамп-молодший запевнив, що пішов на зустріч з росіянкою лише тому, що його цікавило, яку саме компрометуючу інформацію вона має про Хілларі Клінтон – конкурентку його батька в боротьбі за крісло президента. Зокрема, він хотів почути, якою інформацією про “характер, кваліфікації або відповідно” Клінтон на посаді президента США володіє адвокат. Проте зустріч, за його словами, виявилася безрезультатною, ніяких домовленостей ним досягнуто не було. Сам Трамп заявив, що нічого не знав про цю зустріч.