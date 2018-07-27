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Китай знижує ставки ПДВ, щоб не оббирати населення

27.07.2018

Китай снижает ставки НДС, чтобы не обирать свое население

Держдума прийняла закон про підвищення ПДВ до 20 відсотків. Чому Росія робить все навпаки, вганяючи економіку країни в стагнацію

У нинішньому фінансовому році базові виплати податку на додану вартість у Піднебесній вже знижено з 17% до 16%. На відміну від Росії, КНР готова йти на витрати заради подальшого зростання економіки і добробуту своїх громадян.
 

У Китаї досить гуманно підійшли до оподаткування місцевого підприємництва. Якщо у тебе є середній бізнес (свій цех або завод з щомісячною виручкою понад п’яти мільйонів на наші гроші), то ти сплачуєш ПДВ 16%. Якщо це всього лише бригада або сімейна артіль, то ти потрапляєш в привілейований розряд «малих платників податків» і платиш символічні три відсотки. Ну а якщо, скажімо, продаєш овочі і фрукти, вирощені власними руками, то ніякого ПДВ з тебе взагалі брати не годиться…

Живи і торгуй собі на здоров’я, не боячись ніякої поліції та інших репресивних органів! Прибутковий податок, правда, заплатити доведеться…

Якщо людина виручає за свій продукт менше 15 тисяч юанів (150 тисяч рублів), з нього беруть 5%. За дохід у 300 тисяч рублів доведеться віддати 10%. Особливо спритні торговці, які заробляють більше 100 тисяч юанів (мільйон рублів в місяць) платять у скарбницю 35 і більше відсотків від своїх баришів.

Таким чином, прогресивна шкала оподаткування, від якої щосили відбиваються уряд і депутатський корпус Росії, КНР вважається цілком справедливою діючою моделлю.

Це дозволило Китаю добитися принципового прориву в мінімізації фіскального преса для людей найманої праці. Якщо чоловік в місяць заробляє менше суми, еквівалентної 620 доларів США, то він взагалі (!) звільняється від прибуткового податку. 5% починають знімати з тих, хто на наші гроші заробляє від 40 до 45 тисяч рублів на місяць.

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Податки в КНР це не чиясь персональна або потомствена годівниця. Це регулятор та інструмент у руках держави. У країні як і раніше надлишок населення. Тому ні про яке «материнський капітал», як у нас в Росії, не може бути й мови. У 2018 році в сім’ї дозволено мати двох дітей. Якщо раптом народжується третій, батьки сплачують податок, еквівалентний 3500 доларам США. Є й інші, досить специфічні для нас податки. Наприклад, за використання автомобільних номерів (виплачується один раз на три місяці) до 80 юанів (800 рублів).

Оподаткуванню не підлягають: пенсії, допомоги, надбавки до основної зарплати, премії, грошове утримання військових.

КНР як і раніше, фінансово підтримує експортну орієнтацію своєї економіки. Фірмам і підприємцям, відправляв за кордон продукцію, покладається стовідсоткове повернення раніше сплаченого ПДВ. Як правило, більшість представників російського бізнесу, які купують у Китаї товари та обладнання, взагалі нічого не знають про місцевий «відкликання ПДВ». Тому «рівно дихають» і не здогадуються про те, що їх постачальник через кілька місяців після завершення угоди отримає з держбюджету КНР додатковий прибуток. У вигляді повернення міститься у вартості товару податкової складової. У той же час, закордонні покупці, включаючи російських, претендувати на повернення ПДВ не можуть. Це виключно китайська привілей.

Прикладом державної турботи про пріоритети економічної активності можуть служити фіскальні послаблення у відношенні виробників косметичних засобів. Загальне податкове навантаження на підприємства цієї галузі з початку минулого року знижена вдвічі, з 30 до 15%, а до сегменту мас-маркету взагалі зведена до нуля. Прийнята міра викликала підвищення цінової конкурентоспроможності товарів національних виробників косметики на внутрішньому і зовнішньому ринках, що в сукупності з широким асортиментом, передбачувано призвело до різкого збільшення обсягу виробництва і збуту.

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Однак є сфери виробництва і споживання, в яких КНР явно не зацікавлена. Це імпортна алкогольна та тютюнова продукція, зарубіжні парфумерні і ювелірні бренди, іноземні автомобілі, наручні годинники, феєрверки і чомусь… інвентар для гольфу. Все це обкладається акцизами і досить відчутним споживчим податком.

У той же час пільговий ПДВ стимулює реалізацію китайської сільгосппродукції і сільгосптехніки, кормів, добрив, електроніки, газу, питної води та харчової солі. В цілому податкова система в Китаї працює досить гнучко і ефективно. Абсолютна більшість китайців законослухняно, а для решти введений п’ятиразовий штраф за спроби піти від податків.

Так чому ж все-таки Китай знижує ПДВ, а Росія — навпаки підвищує його? Про це ми запитали доктора історичних наук, професора, китаиста Олексія Маслова.

— Справа в тому, що у РФ і КНР різні економічні моделі. Китайська модель використовує величезний експортний потенціал, а наші можливості значно скромніше. Відповідно, вони вирішують стратегічні завдання з далеким прицілом, а ми намагаємося досягти тактичних цілей тут і зараз.

— Найвищий ПДВ зараз в Угорщині — 27%. Проблеми цієї країни відомі: депопуляція, безробіття (особливо серед молоді). Виходить, що, підвищуючи ПДВ, Росія йде по угорській доріжці, а КНР рухається у зворотному напрямку і знижує податкові ставки. Невже ніхто не бачить небезпеки?

— Повторюю. Моделі різні. Плюс ще одна важлива обставина. Зараз збитки китайців від торговельної війни з США повинні скласти 200 мільярдів доларів. Багатьом фірмам загрожують звільнення і банкрутства. Податки в Китаї знижують, щоб будь-яким способом уникнути «схлопування» внутрішнього ринку. Замість того, щоб оббирати місцеве населення, КНР просто змушена знижувати податки для полегшення і спрощення життя величезної маси підприємців. У Росії сьогодні економічна стагнація. Китайці намагаються зупинити сповзання до такої ж важкої ситуації.
 

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