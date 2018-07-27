Держдума прийняла закон про підвищення ПДВ до 20 відсотків. Чому Росія робить все навпаки, вганяючи економіку країни в стагнацію

У нинішньому фінансовому році базові виплати податку на додану вартість у Піднебесній вже знижено з 17% до 16%. На відміну від Росії, КНР готова йти на витрати заради подальшого зростання економіки і добробуту своїх громадян.



У Китаї досить гуманно підійшли до оподаткування місцевого підприємництва. Якщо у тебе є середній бізнес (свій цех або завод з щомісячною виручкою понад п’яти мільйонів на наші гроші), то ти сплачуєш ПДВ 16%. Якщо це всього лише бригада або сімейна артіль, то ти потрапляєш в привілейований розряд «малих платників податків» і платиш символічні три відсотки. Ну а якщо, скажімо, продаєш овочі і фрукти, вирощені власними руками, то ніякого ПДВ з тебе взагалі брати не годиться…

Живи і торгуй собі на здоров’я, не боячись ніякої поліції та інших репресивних органів! Прибутковий податок, правда, заплатити доведеться…

Якщо людина виручає за свій продукт менше 15 тисяч юанів (150 тисяч рублів), з нього беруть 5%. За дохід у 300 тисяч рублів доведеться віддати 10%. Особливо спритні торговці, які заробляють більше 100 тисяч юанів (мільйон рублів в місяць) платять у скарбницю 35 і більше відсотків від своїх баришів.

Таким чином, прогресивна шкала оподаткування, від якої щосили відбиваються уряд і депутатський корпус Росії, КНР вважається цілком справедливою діючою моделлю.

Це дозволило Китаю добитися принципового прориву в мінімізації фіскального преса для людей найманої праці. Якщо чоловік в місяць заробляє менше суми, еквівалентної 620 доларів США, то він взагалі (!) звільняється від прибуткового податку. 5% починають знімати з тих, хто на наші гроші заробляє від 40 до 45 тисяч рублів на місяць.

Податки в КНР це не чиясь персональна або потомствена годівниця. Це регулятор та інструмент у руках держави. У країні як і раніше надлишок населення. Тому ні про яке «материнський капітал», як у нас в Росії, не може бути й мови. У 2018 році в сім’ї дозволено мати двох дітей. Якщо раптом народжується третій, батьки сплачують податок, еквівалентний 3500 доларам США. Є й інші, досить специфічні для нас податки. Наприклад, за використання автомобільних номерів (виплачується один раз на три місяці) до 80 юанів (800 рублів).

Оподаткуванню не підлягають: пенсії, допомоги, надбавки до основної зарплати, премії, грошове утримання військових.

КНР як і раніше, фінансово підтримує експортну орієнтацію своєї економіки. Фірмам і підприємцям, відправляв за кордон продукцію, покладається стовідсоткове повернення раніше сплаченого ПДВ. Як правило, більшість представників російського бізнесу, які купують у Китаї товари та обладнання, взагалі нічого не знають про місцевий «відкликання ПДВ». Тому «рівно дихають» і не здогадуються про те, що їх постачальник через кілька місяців після завершення угоди отримає з держбюджету КНР додатковий прибуток. У вигляді повернення міститься у вартості товару податкової складової. У той же час, закордонні покупці, включаючи російських, претендувати на повернення ПДВ не можуть. Це виключно китайська привілей.

Прикладом державної турботи про пріоритети економічної активності можуть служити фіскальні послаблення у відношенні виробників косметичних засобів. Загальне податкове навантаження на підприємства цієї галузі з початку минулого року знижена вдвічі, з 30 до 15%, а до сегменту мас-маркету взагалі зведена до нуля. Прийнята міра викликала підвищення цінової конкурентоспроможності товарів національних виробників косметики на внутрішньому і зовнішньому ринках, що в сукупності з широким асортиментом, передбачувано призвело до різкого збільшення обсягу виробництва і збуту.

Однак є сфери виробництва і споживання, в яких КНР явно не зацікавлена. Це імпортна алкогольна та тютюнова продукція, зарубіжні парфумерні і ювелірні бренди, іноземні автомобілі, наручні годинники, феєрверки і чомусь… інвентар для гольфу. Все це обкладається акцизами і досить відчутним споживчим податком.

У той же час пільговий ПДВ стимулює реалізацію китайської сільгосппродукції і сільгосптехніки, кормів, добрив, електроніки, газу, питної води та харчової солі. В цілому податкова система в Китаї працює досить гнучко і ефективно. Абсолютна більшість китайців законослухняно, а для решти введений п’ятиразовий штраф за спроби піти від податків.

Так чому ж все-таки Китай знижує ПДВ, а Росія — навпаки підвищує його? Про це ми запитали доктора історичних наук, професора, китаиста Олексія Маслова.

— Справа в тому, що у РФ і КНР різні економічні моделі. Китайська модель використовує величезний експортний потенціал, а наші можливості значно скромніше. Відповідно, вони вирішують стратегічні завдання з далеким прицілом, а ми намагаємося досягти тактичних цілей тут і зараз.

— Найвищий ПДВ зараз в Угорщині — 27%. Проблеми цієї країни відомі: депопуляція, безробіття (особливо серед молоді). Виходить, що, підвищуючи ПДВ, Росія йде по угорській доріжці, а КНР рухається у зворотному напрямку і знижує податкові ставки. Невже ніхто не бачить небезпеки?

— Повторюю. Моделі різні. Плюс ще одна важлива обставина. Зараз збитки китайців від торговельної війни з США повинні скласти 200 мільярдів доларів. Багатьом фірмам загрожують звільнення і банкрутства. Податки в Китаї знижують, щоб будь-яким способом уникнути «схлопування» внутрішнього ринку. Замість того, щоб оббирати місцеве населення, КНР просто змушена знижувати податки для полегшення і спрощення життя величезної маси підприємців. У Росії сьогодні економічна стагнація. Китайці намагаються зупинити сповзання до такої ж важкої ситуації.

