Віце-прем’єр Гордєєв повідомив оторопілому російському народу, що всі біди від останнього «ресурсного прокляття Росії» — ресурсів багато, народу мало. Мабуть, тому в країні 40 відсотків жебраків і приблизно стільки ж бідних — у нас завал ресурсів, ми в них просто тонемо і не встигаємо використовувати і споживати. Мабуть, тому й вирішено пограбувати людей похилого віку — занадто багато їдять, треба б поменше.

У реальності, звичайно, все взагалі перпендикулярно сказаного Гордєєву: єдине прокляття, яке є для Росії фатальним, це некомпетентність влади. Невміння її розпорядитися колосальними багатствами країни, головним з яких якраз і є народ. Саме влада належить до народу гранично варварськи, витрачаючи його без найменшої економії, заганяючи людей у злидні і безнадійність, не маючи ні найменшого поняття, як використовувати існуючий потенціал, знищуючи освіту і медицину, перетворюючи людей в жрущее стадо. Керівник, який не вміє організувати роботу на довіреній йому ділянці, завжди шукає причини, за якими він раз за разом провалює всі плани і програми. Але, природно, він ніколи не назве головну причину проблем — свою власну некомпетентність.

Російське керівництво — ось такий керівник. У нього винні всі — злісні зовнішні сили, п’ята колона, терористи, тепер ось знайшлася ще вона критична проблема — надлишок ресурсів. Все що завгодно, лише б не визнати свою власну відповідальність і нездатність ні до чого.