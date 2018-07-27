У Марії Бутиной були зв’язки з спадкоємцем клану Рокфеллерів.



Спадкоємець сім’ї Рокфеллерів 68-річний Джордж о’ніл-молодший допомагав заарештованої в США росіянці Марії Бутиной налагоджувати секретні зв’язку впливових американців з Кремлем.

За інформацією агентства, в минулому році о’ніл організував у Вашингтоні зустріч делегації російських високопосадовців з представниками США на Національному молитовному сніданку на початку лютого 2017 року.

Про те, що саме він виступав організатором цього заходу, сам о’ніл розповідав журналістам в 2017 році. За його словами, ця зустріч повинна була підтримувати конструктивний діалог і боротьбу з русофобією”.

На зустрічі, яка відбулася через декілька днів після інавгурації президента США Дональда Трампа, були присутні два депутата Конгресу США від Республіканської партії та інші консервативні політики.

Проведення цієї вечері на початку 2017 року привернуло увагу американських прокурорів і фігурує у звинуваченнях проти Марії Бутиной,

О’ніл-молодший не відповів на запит агентства, який Bloomberg направив йому, щоб з’ясувати, чи справді він був організатором цієї вечері.

Міністерство юстиції США відмовилося від коментарів з цього приводу.