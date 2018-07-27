Якщо вже умовно розділили суспільство на 86% згодних на все, що робить Кремль, і 14% незгодних ні на одну дію Кремля, то давайте будемо відверті.

Так звана «пенсійна реформа» вдарила і оглушила насамперед росіян з 86%. А голосніше і активніше виступають проти цієї «реформи» представники 14% через бажання сподобається більшості. Мовляв, ось, ми ж говорили, попереджали! Тепер до вас дійшло, хто справжні виразники і захисники інтересів народу? Тепер зміркували, за кого потрібно голосувати?

Але у Кремлі теж не дурні сидять. Зрозуміли, що на цій темі опозиція може вивести обивателя з політичної сплячки. Значить треба для цих 14% підкинути проблемку, яка особисто їх зачепить за живе і змусить піти з «пенсійної поляни»…

І підкинули! З сьогоднішнього дня соц. мережі, опозиційні ЗМІ та їх сайти, вожді опозиції і журналістів, що славляться лібералами, дружно пересіли з «пенсійного віку» на загрозу «обмежень виїзду за кордон».

Кремль знає, як ущучити і перелякати вільнодумну інтелігенцію — «залізною завісою», опущеним зсередини країни.