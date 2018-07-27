Знаєте, я, звичайно, черепаха Тортіла і мене начебто вже нічим не здивуєш. Але справа 74-річного «госизменника Віктора Кудрявцева» мене все-таки зачепило. Адже це абсолютно дурна нескінченність.

Два роки тому, коли я була членом ОНК, «Лефортово» ми виявили 76-річного Володимира Лапигіна, колегу Віктора Кудрявцева. Потім я зустрілася з його адвокатами, сім’єю, прочитала, що він писав про свою справу, і впевнена на 100 відсотків: він невинний.

А ось тепер у тій камері, в якій він сидів рік тому, сидить у арештантської робі його колега Віктор Кудрявцев, який, до речі, в його захист підписав відкритий лист Путіну разом з іншими видатними вченими. Вдумайтеся: на обшук до нього додому эфэсбешники прийшли з лікарем, щоб надати, у разі необхідності, медичну допомогу літній жінці. Вони весь обшук її на таблетках тримали. А самого Кудрявцева оперативник в масці прямо з ліжка підняв і відвіз на допит.

Як це водиться, у Кудрявцева адвокат за призначенням. Напевно, мила жінка, яка вчора була присутня разом з ним у слідчого ФСБ Чабана на пред’явлення обвинувачення. Хоча прекрасно знала, що у Кудрявцева є адвокати за угодою — Іван Павлов і Євген Смирнов. І вони повинні були там присутніми. Знав про це і слідчий. Але він законних адвокатів на слідчі дії не допустив.

Ви запитаєте, для чого це робиться? Відповідь: щоб чинити тиск на літнього 74-річного арештанта, який страждає на діабет, не так давно переніс інфаркт. Не можна, щоб в справу вступив незалежний адвокат. Людину треба зламати психологічно. Адже це теж тортури. Лефортовские тортури.

В чию маячну голову могла прийти ідея про те, що вчений такого рівня, все свідоме життя пропрацював на СРСР, а потім і на Росію, може продати Батьківщину? До речі, ніяких грошей та символіки країн НАТО (а шукали) у Кудрявцева не знайшли. Думаю, що і рахунків в країнах НАТО теж не знайшли і не знайдуть.

Головне питання: чому мовчить наукове співтовариство? Хто захистить Віктора Кудрявцева? Пам’ятаю, як у схожій ситуації марення всі ми кинулися на захист Світлани Давидової, багатодітній матері з грудним немовлям. Це інша ситуація — найпростіше схопити літньої людини, шантажувати його здоров’ям, дітьми, дружиною, вимагаючи зізнань. І ніхто за нього не заступиться.

До речі, Володимира Лапигіна все-таки до вироку тримали під домашнім арештом. Минуло два роки і тренд ще більше посилився. Тепер можна не церемонитися. Подумаєш, 74 роки… Закордонний паспорт у нього забрали і зрозуміло, що він нікуди не зникне. Але адже в СІЗО посидить і визнає провину — з доказами, видно, у слідства туговато…