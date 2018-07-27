Організація планує перейти в режим економії.



Генеральний секретар Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерреш направив лист країнам-членам щодо скрутного фінансового становища ООН з-за того, що вони не сплатили внесків.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

“Це обумовлено, насамперед, затримкою внесків держав-членів у регулярний бюджет, цей новий дефіцит грошових коштів відрізняється від тих, які ми мали раніше. Наш бюджет ніколи не був таким низьким на початку календарного року, і є також велика тенденція: ми скоро вичерпаємо грошові кошти і досягнемо критичної межі”, – йдеться в листі генсека ООН.

Відзначається, що на кінець червня сума виплат країнами-членами склала майже 1,5 мільярда доларів, тоді як у цей же час минулого року вона становила 1,7 мільярда.

У цьому місяці свої внески погасили Ірак, Молдова, Японія, Литва і Мексика.

Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик заявив, що в організації тепер розроблять плани щодо скорочення витрат, не пов’язаних з персоналом.