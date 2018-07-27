В Україні з новою силою набирають обертів рейдерські захвати. Тільки за останній тиждень атакам піддалися відразу два підприємства.

Днями, 23 липня, невідомі в масках захопили київський завод «Електронмаш». Титушки з допомогою спецзасобів побили колектив закладу — чоловіків і жінок похилого віку — і захопили адміністративну будівлю підприємства. Близько 400 співробітників «Електронмашу» опинилися на вулиці, а підприємство зупинило свою діяльність. За інформацією громадського діяча Володимира Дбайливого, захоплення організував великий забудовник, який намагається отримати територію установи.

За день до цього нападу в черговий раз піддався найбільший в Україні комплекс з переробки соєвих бобів «Каховка Протеїн Агро». На кадрах, зображених на камери відеоспостереження, чітко видно кілька автомобілів, з яких виходять близько 30 осіб. Люди в камуфляжі перелазить через ворота, які заходять на територію заводу і займають адміністративна будівля. «Несподівано на територію заводу через ворота, перекидаючи матраци, проникли озброєні люди у формі — у бронежилетах і в балаклаві. І тих співробітників заводу, які перебували, викинули, в прямому сенсі цього слова. Крім цього, міняють замки. Відключили систему відеоспостереження», — коментує ситуацію заступник директора ТОВ «Каховка Протеїн Агро» Артем Стогній. З того часу керівництво «Каховка Протеїн Агро» на підприємство потрапити не може.

В обох випадках схема була проста: спочатку озброєні люди заходили на підприємство, а на наступний день показували документи. Втім, юрист Ростислав Кравець зазначає, що, незважаючи на заяви протиборчих сторін, з’ясувати, хто правий в більшості випадків дуже складно. «Часто трапляється так, що такими способами люди забирають назад те, що було вкрадено раніше», — зазначає Кравець.

Так чи інакше, але проблема рейдерства в Україні з кожним днем тільки актуалізується, а стати жертвою може хто завгодно. Додав «масла у вогонь» новий Закон про спрощену реєстрацію підприємств, який набув чинності з початку цього року. За задумом, документ повинен був полегшити життя підприємцям, але на практиці виявилося, що крім усього іншого нововведення дали зелене світло рейдерству. «Тепер, щоб захопити підприємство, достатньо вступити в змову з реєстратором і мати зв’язки в податковій. А сама процедура оформлення фіктивних документів займає не більше трьох хвилин», — розповідає юрист Андрій Коляденко.

Але експерти відзначають, що популярністю користуються і старі схеми. За словами адвоката Івана Лібермана, однією з найбільш поширених рейдерських схем досі залишається використання титушек в зв’язці з фіктивними документами.

«Як показує практика, при захопленнях дуже часто використовуються кишенькові структури. Це в основному псевдопатріоти, яких наймають за гроші. Їх мета — зайняти і утримати територію. А коли реальні власники підприємства викликають правоохоронців, рейдери їм показують фіктивні документи. Тому правоохоронці дуже часто нічого не можуть зробити», — каже Ліберман.

Серед інших популярних схем юристи виділяють масову скупку міноритарних акцій та боргів підприємств. «Але це вже більш «законні» методи. Окремо також можна виділити махінації з реєстрами акціонерів, проведення «таємних зібрань» акціонерів, які володіють міноритарними пакетами акцій, які призначають нову раду директорів. Все це корпоративні реалії в Україні», — каже Коляденко

Але найчастіше останнім часом від рейдерів страждають аграрії. Вони кажуть, що з початком нової кампанії збирання врожаю в усіх регіонах країни автоматично збільшилася кількість розбійних нападів і атак на фермерські господарства. Причому об’єктами нападів стають не тільки агропідприємства, але і просто земельні ділянки невеликих фермерів. «У червні, наприклад, було скоєно напад на фермерське господарство «Веселка» в Одеській області. О пів на шосту ранку на рапсове поле просто зайшла техніка і почала збирати врожай. Сім’я власників хотіла захищати поле, але люди в балаклавах їх побили», — розповідає фермер з Одеської області Микола Івенко. А ще за тиждень до цього, щоб отримати документи на землю, фермерам під Хмельницькому спалили поля.

При цьому юристи відзначають: ні одна рейдерська атака не обходиться без участі нотаріусів та держреєстраторів. «Ті антирейдерські закони, які існують на сьогоднішній день неефективні. Для запобігання рейдерства необхідно ввести кримінальну відповідальність для нотаріусів і держреєстраторів за неповідомлення попередньому власнику або орендарю про те, що буде проводитися зміна в реєстрі», — зазначає адвокат Наталія Сидоренко.