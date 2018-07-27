«Але сучасна буржуазна приватна власність є останнім і найбільш повне вираження такого виробництва і привласнення продуктів, яке тримається на класових антагонизмах, на експлуатації одних іншими. У цьому сенсі комуністи можуть виразити свою теорію одним положенням: знищення приватної власності».

Що означає знищення приватної власності?

В першу чергу розглянемо поняття власності. Власність означає не що інше, як відношення людини до його умов виробництва як до що належить йому, як до своїх власних. Але не просто деяке ідеальне ставлення окремого індивідуума, а суспільно опосередковане володіння, у першу чергу засобами виробництва і державою, хоча і споживання входить складовою частиною вже початкового виробничого фонду.

Таким чином, мова йде не про знищення фабрик і заводів, і не вірно зводити знищення приватно-власницьких відносин до вилучення всіх речей, що перебувають в особистому користуванні і володінні окремих осіб, бо при суспільній власності продукти виробництва розподіляються в особисте користування і володіння. Головним чином, знищення приватної власності виступає як усуспільнення вирішальних засобів виробництва і встановлення радянської влади, як громадська основа подальшого комуністичного розвитку людства.

Суспільна власність відповідає природі людини як суспільної істоти, розвиток людства і почалося з первісно-общинного комунізму. У самоотчуждении людства у приватній власності при рабовласницькому, феодальному і буржуазному способі виробництва, були значно розвинені продуктивні сили, збагачені новими определенностями суспільні відносини, окультурилась сама сутність людини. Приватна власність довгий час сприяла прогресивному історичному розвитку суспільства, в самому історичному розвитку, в суспільній практиці перетворення природи були породжені і опредмечены діяльні сили людини.

У тій же мірі, наскільки розвивалася сама приватна власність, настільки розвивалося і її заперечення, рух зняття самоотчуждения людини, повернення людини з релігії, науки, мистецтва, сім’ї, держави і права до свого людського, суспільного буття. У цьому сенсі витоки комунізму, як заперечення приватної власності йдуть у часи самого виникнення приватної власності, і проходять через всю історію людства, відбиваючись у самовідданих подвиги і добросердих вчинках людей, у теоретичних мандрах мрії про світле майбутнє людства та їх художньому втіленні, в практичних боях за свободу, повстання Спартака, в міфі про Прометии, у всьому тому, що Маркс називав видами «емпіричного буття комунізму», що надалі буде оформлено в течіях соціалістичного утопізму.

Але тільки з появою великого промислового виробництва, з появою класу пролетаріату і відображає інтереси цього класу марксистським вченням про умови його звільнення, рух заперечення приватної власності стає дійсно суспільним і обумовленим, науково певним й історично яке визріло, насправді прогресивним і конкретним.

Воно безпосередньо не закінчується і після акту соціалістичної революції, і після акту усуспільнення вирішальних засобів виробництва, а лише набуває власне громадське основу для свого подальшого розвитку.

В нижчій фазі комунізм ще сам обтяжений відбитками старого світу, в ньому ще не цілком знищені відмінності між людьми фізичної і розумової праці, відмінності між нерівномірно розвиненими країнами і регіонами, не повністю звільнений працю і зняті не всі приватно-власницькі форми самоотчуждения людства, зберігаються зокрема елементи буржуазного права, тому і при комуністичному суспільстві доводиться говорити про знищення приватної власності, про необхідність дійсного оволодіння, распредмечивания кожною людиною всіх тих культурних багатств які були вироблені суспільством у період їх класового-антогонического розвитку.

Саме тому комунізм для Маркса не є «стан, який має бути встановлений, не ідеал, з яким повинна узгоджуватися дійсність. Ми називаємо комунізмом дійсний рух, який усуває теперішній стан».

Саме тому не можна підходити до комунізму формально, метафізично, розуміючи під ним якесь мертве, заставшее, не має свого становлення і подальшого розвитку комуністичне суспільство, не можна також вважати комунізмом одну лише голу теорію, або руху тих хто будучи утопістами-соціалістами сьогодні, реально стримує розвиток комуністичного руху, тягне його назад, а значить і сприяють, в тій чи іншій мірі, збереження приватної власності на ділі.

Для нас комунізм сьогодні це всесвітньо-історичне революційний рух пролетаріату, освітлюючи собі шлях наукової марксистсько-ленінською теорією, насправді принижує приватно-власницькі відносини і тим самим створює умови для вільного всебічного розвитку всіх членів суспільства. «Для знищення ідеї приватної власності, – писав Маркс, – цілком достатньо ідеї комунізму. Для знищення ж приватної власності в реальній дійсності потрібно дійсне комуністичне дія».