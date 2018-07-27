Нещодавно прийнятий конституційний закон у державі Ізраїлі підтвердив те, що тільки євреї мають право на національне самовизначення в його межах. Створення і зміцнення єврейських поселень оголошується в цьому документі «національною цінністю».

Буржуазні нації, що складаються як історичні спільності людей, на основі спільності територій, економічних зв’язків, літературної мови, деяких особливостей культури, були прогресивним явищем у той період історії розвитку людства, коли буржуазна революція упраздняла старі соціально-економічні форми феодальних відносин. Але сам розвиток капіталістичного виробництва ламає національні перегородки, знищує національну окремішність, ставить на місце національних антагонізмів класові.

І не дивлячись на це, буржуазія кожної національної держави, прагне увічнити національні інтереси експлуатується нею народу, протиставити цей народ всім іншим національним державам, закликає його затягнути пояси в ім’я зростання прибутків національної буржуазії і не шкодувати власної крові в боротьбі проти всіх тих, хто зазіхає на приватну власність панівною в його країні національної олігархії.

Потрібно тільки трохи придивитися, щоб побачити, як капіталісти різних національностей обкладають один з одним свої спільні справи і спільно борються проти революційного робочого руху в усьому світі. Буржуазії нічого не варто поміняти свою вітчизну і продати власний народ в інтересах збільшення або збереження власних капіталів, а гноблені ними трудящі маси вони то і справа намагаються обдурити національним дурманом, зіштовхнути їх між собою, нацькувати створені ними нацистські бойові організації на комуністичних активістів.

Капіталізм виявляється нездатним знищити національний, і взагалі політичний гніт. Тільки переможна пролетарська революція і комуністичне перетворення суспільства здатна повною мірою реалізувати прогресивні прагнення трудящих мас всякої національності, знищити між людьми національні забобони, знищити експлуатацію одного народу іншим і усунути нерівномірність розвитку продуктивних сил у різних країнах і галузях.

Тільки при соціалізмі будуть створені умови, організовані вищі форми гуртожитки, які викоренять найменші національні тертя і недовіри. Не до знищення здобутків національної культури закликають комуністи, а до усвідомлення кожною людиною всіх тих духовних багатств яке виробило людство.

І хай живе братерство робочих різних рас і народностей!! Хай живе інтернаціональне робітничий рух бореться за знищення всякої насильницької відособленості між народами, за знищення всякого національного егоїзму, за знищення капіталізму гнітючої трудящих всіх національностей!!