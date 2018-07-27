Несподівану заяву Макрона розбурхало мільйони європейців.



У Франції несподівано вибухнув гучний скандал, у центрі якого опинився президент республіки Еммануель Макрон. Увечері 26 липня глава держави зробив заяву, яка розбурхала мільйони європейців. Стосувалося воно звільнення начальника особистої охорони Макрона Олександра Беналля.

«У Олександра Беналля ніколи не було ядерних кодів! Беналля ніколи не був моїм коханцем!» — заявив президент Франції.

Навіть не знаєш, який з цих заяв викликає більший шок. Франція — ядерна держава. І якось в голові не вкладається, що доступ до так званого «ядерного чемоданчика» або «ядерної кнопки» міг бути у 26-річного охоронця, сина іммігрантів з Марокко. Для Європи це звучить особливо болісно після серії терактів, які потрясли Старий Світ за останні роки і організованих вихідцями з Марокко, які проживали у Франції і Бельгії.

Друга заява Макрона показує, що в Європі все більше людей починає вірити в те, що його шлюб з колишньою шкільною вчителькою — всього лише прикриття гомосексуальності. Чутки про нетрадиційну орієнтацію президента Франції вперше виникли після повідомлень про фотографіях, зроблених папараці. На них Макрона відобразили в лісі в компанії з колишнім керівником Radio France Матьє Галле. Знімки так ніхто і не ризикнув опублікувати.

Тоді французький лідер дав інтерв’ю, в якому, зокрема, заявив: «Твердження, що чоловік не може жити в шлюбі з жінкою старшою за нього за віком, якщо тільки він не прихований гомосексуаліст або альфонс, є гомофобією. Якщо б я був гомосексуалістом, я б сказав про це і жив би відкрито».

Скандал з Галле швидко згас. Французам сподобалося, що президент не став замовчувати, а швидко і рішуче висловився публічно. Але тепер вони не розуміють, чому Макрон повів себе інакше, коли справа торкнулася Олександра Беналля.

Новий гей-скандал зріс з політичного скандалу. Кілька днів тому французькі ЗМІ опублікували фотографії, зроблені в Парижі 1 травня 2018 року. На них Беналля, одягнений в поліцейську форму, б’є кийком демонстрантів, в тому числі жінку.