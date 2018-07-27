На початку липня завершився тендер на будівництво водовідвідного каналу в Диевском затоці в районі вулиці Андрейченко.

Роботи досить складні, а тому департамент благоустрою та інфраструктури міськради виділив на них 78 мільйонів гривень. Природно, знайшлися бажаючі освоїти таку серйозну суму. За поспіль боролися три фірми: ТОВ «Еліт Буд ЛТД», ТДВ «Трест Днепрводбуд» та ТСК «Промшляхбуд».

Переможцем стало ТОВ «Еліт Буд ЛТД», яке зареєстровано в Зеленодольську Дніпропетровської області. Правда, заснували його у Києві, на вулиці Звіринецькій, 63. Там, за даними OpenDataBot, зареєстровано ще 995 компаній.

Як у триповерховій будівлі вмістилося таку кількість фірм? Відомо лише їх власникам. Але засновникам «Еліт Буд ЛТД» Наталі Хлебородовой і Юрію Деревецкому було все ж таки затісно і тому вони переїхали в Зеленодольськ. Варто зазначити, що Наталія Хлєбородова сама прописана в Верхньодніпровську і навіть брала участь у місцевих виборах від Радикальної партії.

Вже після «переїзду» в Зеленодольськ компанія раптово виявляється в руках черговий «бізнес-акули» з Кривого Рогу. Правда, як з’ясували журналісти «Наші гроші», до того Ярослав Срайчук займався лише роздрібною торгівлею, а ще раніше працював у фірмі «Теплогазстрой» інженером з матеріально-технічного забезпечення. Але це було в далекому 2013-м. Після того Ярослав Срайчук змінив прізвище на Волошин і став отримувати багатомільйонні будівельні підряди.

Техзавдання самого тендеру на будівництво водовідведення — класична схема групи екс-прем’єр-міністра Лазаренка: вартість піску, наприклад, завищена в п’ять разів (замість 250 гривень за куб — 1179 грн.), а гофрованих труб — в два-три рази. Природно, «Трест Днепрводбуд», який вважав за середньоринковими цінами та, відповідно, запропонував ціну на 28 мільйонів гривень менше, явно не цікавила міських чиновників. А тому і перемогла фірма криворізького бізнесмена, вся історія якої натякає, що реально нею не володіє пан Волошин, а його керівники «Теплогазстрою».