Товариші робітники, прийнятий в першому читанні Держдумою закон про підвищення пенсійного віку викликав загальне невдоволення в російському суспільстві, оголив антинародну, класову сутність державної влади.

Подібні явища постійно і закономірно виникають в економічній, політичній і культурній сфері російського суспільства, але не все ще розгледіли стоїть за ними основна суперечність капіталізму-між суспільним характером виробництва і приватним характером привласнення.

З кожним разом правлячому класу стає все складніше фальсифікувати дійсність і містифікувати викликають дані події причини через підконтрольні засоби масової інформації.

Та істина, що один клас виробляє громадське багатство, а інший клас його присвоює на підставі того, що є власником засобів виробництва, землі, фабрик, заводів, втовкмачується в голови робітників постійно, вбивається вона не стільки комуністичними пропагандистами, скільки самими діями панівного класу капіталістів і його буржуазним урядом. І справа тут не тільки в подібних законодавчих ініціативах, але і у всій організації суспільного життя.

Зростання мільйонерів і мільярдерів з одного боку і все більшого закабалення трудящих мас з іншого боку, вирішили підсобити відчуженням пенсионых відрахувань на користь державної монополії і позбавленням більшості трудящих можливості вийти на пенсію, поповнюючи шістдесятирічними старими і без того величезну армію безробітних.

Чи буде до кінця проведений даний законопроект, або ж пильна влада тримаючи руку на пульсі зробить лакування, обігруючи поправки до «пенсійну реформу» тим, що вона щиро-де печеться про долю простого трудового народу – це не змінить нічого по суті і все менше подібні виверти будуть без бою сходити їй срук.

Пролетарі як були змушені при капіталізмі залишатися лише «додатком до роботи», не стільки людьми, скільки товаром «робоча сила», що знаходиться в постійній залежності від класу капіталістів, постійно паразитують на їх працю, так і залишаються. Скільки б робітники не працювали це ніскільки не наближає їх до звільнення, навіть жалюгідний сурогат у вигляді виходу на пенсію перетворений у нездійсненну мрію, для тих хто працює на шкідливих і виснажливих виробництвах по 8-12 годин в день.

Замість того, щоб з розвитком продуктивних сил економити громадський працю, вивільняти час для всебічного розвитку всіх членів суспільства, капіталістичні відносини сприяють лише накопичення капіталу в руках незначної меншості населення планети.

Товариші робітники, є тільки один шлях до свободи і це шлях боротьби з класом капіталістів, шлях знищення приватно-власницьких відносин і встановлення радянської влади.

Товариші робітники, ніхто крім вас не зможе очолити цю боротьбу і перемогти в ній, ви самі повинні бути свідомі і організовані, не плентатися в хвості буржуазних партій, охочих сісти і вже сидять на вашій шиї, а мати свою робочу, комуністичну партію, яка б не мала ніяких інтересів, окремих від інтересів усього пролетаріату в цілому.

У боротьбі за найближчі цілі та інтереси трудящих, ми відстоюємо і майбуття революційного робочого руху, уже зараз ми закликаємо вас почати боротися за зниження пенсійного віку до п’ятдесяти років, за свободу зборів, за встановлення робітничого контролю на підприємствах через профспілки.

Тільки в боротьбі з класом капіталістів, кує робочий клас свою зброю, свою робочу партію, тільки в страйкової боротьби, в масштабних консолідованих страйках на фабриках і заводах трудящі можуть відстояти і здійснити свої інтереси, тільки шляхом соціалістичної революції вони можуть побудувати свою державу і звільнити себе від гніту капіталу.

Пролетарі, єднайтеся!!