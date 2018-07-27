Населення готують до евакуації.



На сході Німеччини спалахнули лісові пожежі.

Біля населеного пункту Фихтенвальде, що під Потсдамом, всього в парі десятків кілометрів від Берліна, пожежа охопила сосновий ліс. Площа займання склала близько 90 гектарів.

На даний момент до гасіння залучено приблизно 200 пожежників, а також поліцейський вертоліт. Рятувальники працюють над тим, щоб не дати вогню перекинутися на житлові райони, однак влада федеральної землі Бранденбург закликали населення Фихтенвальде приготуватися до можливої евакуації.

Уточнюється, що через пожежу на дорогах біля Потсдама виникли багатокілометрові пробки, а деякі траси були повністю перекриті через задимлення, в тому числі для проїзду пожежних машин.

Ситуація ускладнюється тим, що вранці у п’ятницю, 27 липня, в зоні загоряння були виявлені боєприпаси часів Другої світової війни. З-за них вже відбулося кілька невеликих вибухів.

Друга пожежа виникла в районі Teltow-Флемінг і охопив площу 40 га.

На даний момент не відомо, що стало причиною займання.