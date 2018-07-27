Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за червень 2018 року зріс у доларовому еквіваленті на 0,03 мільярда доларів, або на 0,04% – до 76,29 мільярда доларів станом на 30 червня.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період зріс на 4,95 мільярда гривень, або на 0,25%, – до 1,998 трильйона гривень, – пише УНІАН.

Згідно з наведеними даними, порівняно з показником на початок поточного року обсяг держборгу знизився на 0,02% у доларовому еквіваленті та на 6,7% в гривневому еквіваленті.

Нагадаємо, вартість проїзду в Києві підняли через мільярдні борги російському соратника Порошенка.