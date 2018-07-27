Адвокат знайшов ще трьох жінок, яким Трамп нібито платив за секс.



Адвокат американської порноактриси Стормі Деніелс, чиє справжнє ім’я Стеффані Кліффорд, Майкл Авенатти тепер є ще трьох жінок, яким нібито заплатили за мовчання про інтимному зв’язку з Дональдом Трампом до президентських виборів в 2016 році.

“Є ще три жінки. Все їм різними способами платили хабарі. Майклу Коену і Дональду Трампу пора повністю очиститися перед американським народом. Надайте всі документи і всі аудіозаписи. Вистачить брехні, вистачить удавання”, – написав юрист у своєму Twitter.

Пізніше під час прес-конференції він заявив, що у нього є неспростовні докази того, що його підзахисні вступали в зв’язок з американським президентом, але розголошувати цю інформацію він не має права.

Всі три жінки самі зв’язалися з ним кілька місяців тому.

Адвокат президента США Чарльз Хардер поки що ніяк не коментував слова Майкла Авенатти.

Нагадаємо, що наприкінці січня газета Wall Street Journal опублікувала матеріал, в якому звинуватила екс-юрисконсульта президента США Дональда Трампа Майкла Коена у виплаті Стефані Кліффорд 130 тисяч доларів за збереження у таємниці факту своєї інтимної зустрічі з Трампом у липні 2006 року. Газета акцентувала увагу на тому, що це був позашлюбний зв’язок, так як весілля бізнесмена і Меланії Трамп відбулася в 2005 році.