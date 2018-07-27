Як перемогти Росію ?.. — Легко. Треба лише від неї відмовитися. Відірватися від Росії, як від метрополії, імперії, розірвати пуповину, за якою в Україну течуть російський газ, нафту, зараза російського світу в російських серіалах.

Перестати платити данину у вигляді продуктів і непродовольчих товарів, яким би вигідним не здавався цей товарообіг. Закрити кордон і припинити транзит. Закликати співвітчизників повернутися з Росії на батьківщину, і створити їм всі можливості тут в Україні. Мобілізувати всі патріотичні сили, навчити й озброїти патріотично настроєне населення. Війна — значить, війна…

Так треба було зробити ще чотири роки тому. Так, як завжди робили чоловіки і жінки, коли ворог розоряв їх будинки і вбивав їх співвітчизників. Так, як того вимагає здоровий глузд, історична логіка, законодавство і Конституція. Незважаючи на різницю в економічному потенціалі, у кількості солдатів, військ і військової техніки, тому що результат війни завжди залежав найбільше від готовності битися, а не від економічних і військових потенціалів держав. Будь інакше, війни б розігрувалися в тиші банківських установ бухгалтерами та працівниками статистичних органів, які давали б точну відповідь — у кого більше грошей і гармат, той і переможець.

Здавалося б, це очевидно. Але це і неможливо. За нинішньої влади компрадорської буржуазії і шахраїв, під пресом пропаганди пораженчества, в руслі політики національної капітуляції — нездійсненно. Нам будуть обіцяти все, що завгодно, тільки не це. НАТО — як обіцянка раю в загробне життя, миротворців — як обіцянку комунізму в СРСР, «Будапештський меморандум», посередництво США, прямі переговори, і навіть атомну бомбу… Тільки не справедливу оборонну війну, яка єдина може зупинити агресію, а не мізерні санкції і нескінченні безплідні переговори.

Насправді, Росія більше нас самих боїться великої війни. Не тому, що вона не може перемогти «найсильнішу армію Європи» /(с) Порошенка/, а тому, що така «перемога», якщо вона розгромить ВСУ і окупує половину країни, буде пірровою. Україна — не маленька Грузія; легкої прогулянки до Дніпра не вийде. Грузини ніколи не називалися в Росії «братнім слов’янським народом», нікого в Росії не цікавило, що там у Грузії російські літаки бомбили. Але цей номер не пройде в Україні, де знаходяться самі перші скріпи імперського самосвідомості. Килимові бомбардування українських міст, десятки тисяч жертв з обох сторін, дзвінка, чорна ненависть на довгі роки може торпедувати тріумфальний процес відтворення імперії.

Тому Росія так прагнула захопити Крим без єдиного пострілу, і взагалі без насильства. Тому так ретельно приховувала і продовжує приховувати сам факт участі російських військових у війні на Донбасі. Хоча, здавалося б, так було б простіше — скориставшись «дозволом» на застосування сили, «виданим» Путіну парламентом, ввести в Україну «миротворчі сили», і тим самим поставити крапку в цій війні, як це вже було зроблено в Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії. Але таке можна робити з маленькими колоніями, але ніяк не в Україні.

Отже, у нас є нормальне патріотичний уряд, влада, що представляє громадян, які не бажають бути васалами. Ми розірвали дипломатичні відносини з агресором, припинили економічні, закрили кордон, перекрили транзит, газ… Нас ніхто не може ні в чому дорікнути — після того, як ми заявили, що перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією, аннексировавшей окупувала Крим і Донбас, у нас з’являється законне право на самозахист у відповідності з Статутом ООН (хоча б), та й просто тому, що нормальні люди завжди будуть захищатися.

І тут нас починають бомбити атомними бомбами, розстрілювати іскандерами… Чорта з два. Нічого такого не буде. У Кремлі мешкають хоч і психи, але все ж не самогубці. А ми нікого не чіпаємо, сидимо, примус починяем… По-перше, звільняємо під три чорти все вище командування ЗСУ. Риба гниє з голови, в армії — особливо. Призначаємо нове… на чолі армії важливо поставити грамотного полководця, він інших під себе підбере, і займеться будівництвом дійсно боєздатної армії… Паралельно ми займаємося організацією добровольчих підрозділів, створюємо справжню Національну гвардію переважно з звільнених у запас, збиваємо боєздатні частини територіальної оборони, роздаємо на руки стрілецьку зброю, робимо складські запаси, схрони, мінні пастки на танконебезпечних напрямках… Проводимо демонстративні вчення по всій лінії розмежування…

Залишився без газу Захід висловлює глибоку стурбованість. Втім, не настільки глибоке, щоб спровокувати потік українських біженців в Європу. Москва будує з себе невинну дівчину, звинувачує бандерівців у провокації, і запрошує міжнародних спостерігачів на російсько-український кордон — показати, що Росія ні на кого не нападає. Нам тільки це і треба. Ми оголошуємо амністію для негайно здалися в полон бойовиків, які не брали участі у військових діях, для інших, крім катів та садистів, обіцяємо скостити термін наполовину, а ось зволікання зі здачею в полон хоча б на день — навпаки, збільшить термін на один рік. Забарився два дні — отримав ще два роки.

Після чого починаємо знищувати всіх людей зі зброєю на окупованій території. Треба не відбивати опорники ночами, не займати міста, не брати штурмом укріпрайони… Немає. Військам віддається один наказ — знищувати противника скрізь, де це можливо, усіма засобами, які доступні. Звичайно, це не буде безладна, хаотична стрільба — всі операції будуть ретельно плануватися. Мирному населенню надаються коридори для виходу, продукти, одяг, медикаменти, місця для проживання.

І тут нас знову починають бомбити атомними бомбами і розстрілювати іскандерами… І знову чорта з два. Тому що у нас за спиною стоять кілька мільйонів злих, озброєних громадян — а це куди більш сильний стримуючий фактор, ніж якісь там санкції або міжнародні гарантії. Ніякий агресор не поткнеться в країну, де з кожного вікна в нього стріляють.

Така війна закінчиться швидко. А якщо навіть ні, якщо Путін зважиться на широкомасштабну авантюру… Що ж… це він може зробити і зараз. І зараз у нас точно такий же вибір — битися чи здатися. Тут вже кожен вибирає сам для себе ким бути — громадянином або боягузом.