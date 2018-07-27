У четвер, 26 липня, Спеціальна слідча служба Вірменії висунула екс-президенту Роберту Кочаряну (1998-2008) звинувачення в поваленні в 2008 році конституційного ладу, а також звернулася до суду з клопотанням про його арешт, пише ТАСС.

«Колишній президент Роберт Кочарян звинувачується в тому, що з групою людей скинув конституційний порядок в країні після президентських виборів 2008 року. ССС звернулася в суд для вибору арешту в якості запобіжного заходу щодо Кочаряна», — йдеться в заяві ССС.

Слідчі ССС вже допитали Кочаряна в рамках кримінальної справи про вбивства під час протестних акцій опозиції 1 березня 2008 року.

При цьому сам обвинувачений в ефірі місцевого телеканалу Yerkir Media назвав висунуті звинувачення вендетою і політичним переслідуванням.

«Я ніколи не думав, що в нашій країні можливо сфабрикувати таку справу. Відбувається вендета і політичне переслідування», — заявив Кочарян.

Згідно з результатами виборів, які відбулися 19 лютого 2008 року, президентом Вірменії став Серж Саргсян. В країні почалися протести незгодних, організовані прихильниками екс-президента Левона Тер-Петросяна, знову претендував на цю посаду. У результаті зіткнень загинули вісім протестувальників і двоє поліцейських, за допомогою до медиків звернулися близько 230 осіб.