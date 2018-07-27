У Росії помер у 86 років радянський і російський режисер документального кіно Ігор Бєляєв.

Ігор Бєляєв народився 17 квітня 1932 року. Він закінчив юридичний факультет МДУ імені М. в. Ломоносова і режисерські курси Театрального училища імені Б. В. Щукіна.

У його фільмографії налічується близько ста документальних фільмів. Бєляєв був заслуженим діячем мистецтв і отримав Державну премію СРСР в 1984 році за фільм “Єгор Іванович” і телецикл “Сільські повісті”.

Крім того, він був удостоєний Державної премії РРФСР імені братів Васильєвих в 1979 році — за документальні телефільми “Шахтарі” (1972), “Макарови” (1977), “Приватна хроніка часів війни” (1978).