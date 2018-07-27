Майкл Авенатти, адвокат порнозірки Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд), яка мала зв’язок з Дональдом Трампом, сказав в четвер, 26 липня, що має дані про трьох інших жінок, яким платили представники американського президента.

Адвокат сказав, що жінки стверджують, що їм заплатили AMI Entertainment, Трамп і його адвокат Майкл Коен, щоб залишатися спокійними. Авенатти не розкрив, скільки їм дали за мовчання, однак додав, що одна з жінок стверджує, що була вагітна.

Захисник сказав, що він знаходиться в процесі отримання дозволу від своїх клієнтів, щоб опублікувати більш детальну інформацію про виплати.