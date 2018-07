Google звинуватили в домінуванні на ринку і порушенні антимонопольного законодавства і оштрафували на 5 мільярдів доларів. Які будуть наслідки для користувачів компанії, і чи є альтернатива, пояснює ЕП.

Переоцінити місце Google в житті кожного, хто користується інтернетом, складно. Про компанію знає кожен, його пошукову систему використовують близько 90% користувачів, трохи менше — пошту і карти, трохи менше від цього числа — браузер і хмарне сховище.

Google навіть став синонімом до слова «шукати». «Погуглити», — скажуть у відповідь на незнання очевидних речей, а ніяк не «Будь такий люб’язний, знайди цю інформацію в інтернеті».

18 липня 2018 року техногиганта звинуватили в домінуванні на ринку і порушенні антимонопольного законодавства. Єврокомісія наклала на компанію рекордний штраф — 4,34 млрд євро або близько 5 млрд дол.

Антиконкурентні практики

У ЄС заявили, що дії Google заважають конкуренції на ринку, так як не дають найближчим переслідувачам розвиватися. «Антиконкурентні практики» пов’язують з трьома напрямками діяльності компанії.

По-перше, компанія зобов’язувала виробників встановлювати пошуковик Google Chrome на всі смартфони на базі ОС Android. Якщо виробник відмовлявся це робити, йому закривали доступ до магазину додатків Google Play.

По-друге, Google доплачувала виробникам мобільних телефонів і мобільним операторам за установку пошуковика Google.

По-третє, компанія забороняла використання версій Android, створених на базі відкритого коду.

За словами єврокомісара з питань конкуренції Маргрет Вестагер, Google використовувала Android як інструмент для домінування своєї пошукової системи.

В Google із звинуваченнями не згодні і планують їх оскаржити. За словами генерального директора Google Сундара Пичаи, Android створює різноманіття, а не пригнічує його.

Це не перший штраф компанії. Рік тому ЄК оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем. Тоді пошуковик віддавав перевагу свого сервісу Google Shopping при пошуку товарів в інтернеті.

Життя після штрафу

Якщо Google не вдасться оскаржити звинувачення, то користувачам доведеться самим установлювати всі додатки на новий телефон.

На думку представників компанії, це зайва морока, адже раніше телефон можна було дістати з коробки і відразу використовувати. В Єврокомісії вважають, що це дасть користувачам можливість відкрити для себе інші додатки, які можуть виявитися більш відповідними для них.

Також в Google натякнули, що тепер Android може стати платним. Передбачається, що монетизувати ОС і хоча б частково окупити штраф компанія зможе або почавши брати гроші за установку Android з фірмовими сервісами Google, або зробити систему платною для всіх, що призведе до закономірного подорожчання смартфонів.

Передбачається, що компанія також може підвищити ціни на контент в Play Market.

Однак, на думку експертів, навіть це навряд чи похитне позиції Google, сервіси якої стали популярними, поширеними і звичними користувачеві.

Say No to Google?

Те, що Google — монополіст і з ним потрібно боротися, вважає не тільки Єврокомісія, але і, наприклад, журналіст Нітін Кока. Він вирішив повністю відмовитися від продуктів Google, замінивши їх на альтернативні сервіси.

«Як і більшість, я став жертвою поширення Google. Після пошуку з’явилися пошта, документи, аналітика, фотографії і десяток інших сервісів. З компанії, яка випускала корисні продукти, Google перетворилася в компанію, яка заманила весь інтернет у свою систему для збору даних і монетизації», — вважає Кока.

Журналіст витратив півроку на вивчення аналогів і ось що він пропонує.

Google-пошук можна замінити на DuckDuckGo або StartPage. Ці пошукові системи піклуються про конфіденційність користувачів і не збирають історію і інші дані. Однак у них є складнощі із запитами не англійською мовою, що ускладнює завдання для України.

Google Chrome пропонується замінити на Mozilla Firefox. Він створений некомерційним фондом, який працює над захистом особистих даних користувачів. До речі, досить популярний в Україні браузер Opera використовувати не рекомендується, так як він працює на базі Chrome.

Альтернативою для Google-карт можуть стати Here WeGo для комп’ютера, хоча з якоїсь причини в сервісі відсутні деякі країни, наприклад, Японія, і Maps.me для смартфона.

Відзначається, що функція офлайн-карт працює в останньому навіть краще, ніж у картах Google, але з навігатором можуть виникати проблеми. Однак Maps.me — російський продукт, який належить Mail.ru Group. Альтернативою йому може стати сервіс OpenMaps.

Hangouts або Google Chat краще замінити на більш захищені месенджери — Signal або Telegram.

Більшість сервісів Google безкоштовні, так як компанії заробляють на даних користувачів, тому альтернативи деяких сервісів Google — платні.

Так, альтернативою Gmail, яка захищала б особисті дані користувачів, може стати ProtonMail. Його сервери розташовані в Швейцарії, країні з суворими законами про конфіденційність.

ProtonMail найбільш зручний з точки зору переходу користувача, так як його інтерфейс схожий на Gmail. Однак безкоштовна версія включає в себе лише 500 МБ місця для листів, за розширення доведеться доплатити.

Інший варіант — Fastmail. Цей ресурс менш орієнтований на захист конфіденційності, але також володіє зручним інтерфейсом.

За словами Коки, знайти альтернативу Google-календарі було складніше всього. Він зупинився на календарі від Fastmail, однак можна спробувати програми-органайзери, їх досить багато.

Альтернативою Google-диска може стати NextCloud — пакет програм для зберігання і синхронізації контактів, календаря, документів і файлів в хмарі. Інші варіанти — OwnCloud, Openstack або платні версії Dropbox і Box.

Що стосується самої ОС Android, то в світі смартфонів існує дуополія — Android від Google і iOS від Apple.

Відмовитися від Android, не перейшовши на Apple, можна, хоч і технічно складно. Кращим варіантом, на думку автора, є LineageOS — відкрита версія Android, яку можна встановити без додаткових сервісів і додатків Google. Тобто така, якою може стати і сама Android через 90 днів.

