Подільський районний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Енергетичної митниці Державної фіскальної служби, згідно з яким голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв був оштрафований на 7 млрд грн. Про це зговориться в рішенні суду від 23 липня, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інформує агентство «УНІАН».

«Скасувати постанову начальника Енергетичної митниці ДФС Піковського І. А. від 27 лютого 2018 року по справі про порушення митних правил… накладення на громадянина адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів, що становить 7 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку в Київському апеляційному адміністративному суді шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня його проголошення.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Коболєв в 2016 році отримав 19 млн гривень винагороди (близько 1,6 млн на місяць або близько $60 тисяч), але не вказав у своїй декларації будинок, в якому проживав.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано звернення ветеранів державних установ Кам’янець-Подільського району Хмельницької області з проханням зменшити зарплату Коболєва.

Зазначимо, щомісячна зарплата Коболєва в середньому за минулий рік склала 1,6 млн грн, що дорівнює пенсії українця за 100 років.