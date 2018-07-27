На даний момент ймовірність війни між Вірменією та Азербайджаном дуже висока, і Росія могла б врегулювати ситуацію, але продає зброю Баку.

“Я мав на увазі агресивну політику Азербайджану. І є дуже велика ймовірність війни. І я сказав, що ми повинні бути готові до війни”, – зазначив прем’єр-міністр.

При цьому він упевнений, що у Росії є всі засоби не допустити виток нової ескалації “і притримати Азербайджан від нападу на Вірменію і на Карабах”.

“Я сказав, що у Росії є всі важелі, всі можливості, щоб не допустити війну, і я ніяк не можу повірити, що наш стратегічний партнер, наш багатовіковий брат і наш багатовіковий один допустить війну. Я не можу в це повірити”, — додав він.

Пашинян зізнався, що обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним продаж Москвою зброї Азербайджану, але зволів не вдаватися в деталі бесіди.