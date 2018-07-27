Банкіри чекають, що Нацбанк займе більш активну позицію — стане захищати потрібний курс

Долар продовжує розчаровувати прихильників стабільної гривні: 26 липня його безготівковий курс піднявся ще на 11 копійок — до 26,71-26,73 грн./$, повідомив UBR.ua начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко. З початку тижня «американець» подорожчав на 29 копійок, і розвіяв надії на курсовий відкат, яка ще вчора була у скарбників.

«Активність сьогоднішніх торгів перевищила 5-місячний максимум за кількістю угод і 3,5-місячний за обсягами купівлі-продажу валюти. Зростаючий курсової тренд відображає випереджає попит на неї у порівнянні зі стриманим пропозицією і стимулює сам себе, додатково підігрівається спекулятивної складової, в тому числі за рахунок випереджальних котирувань і легкого ажіотажу готівкового ринку», — прокоментував UBR.ua ситуацію на міжбанку директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Валютний курс сьогодні піднімався цілий день, і зупинити його зміг тільки вихід Нацбанку з продажем долара. Регулятор з’явився з невеликим запізненням — під закриття основних торгів.

«Безготівковий ринок відкрився в рамках 26,59-26,62 грн./$. Ближче до 10 години котирування піднялися до 26,61-26,64 грн./$, а після появи на торгах великого числа банків до 11 години — до 26,63-26,65 грн./$. Та на цьому все не закінчилося: вже до обіду міжбанк був на рівні 26,65-26,69 грн./$, а потім піднявся до 26,70-26,75 грн./$ — із-за дисбалансу між попитом і пропозицією. Подальше зростання котирувань був припинений Національним банком, який втрутився в торги допомогою продажу долара через Matching», — розповів UBR.ua директор департаменту казначейства Піреус Банку Ігор Якобчук.

Чиновники віддавали валюту за 26,70 грн./$, і, за різними оцінками, продали зі своїх резервів близько $30 млн. Скарбники відкрито говорили, що НБУ поскупився — не задовольнив всі заявки. Міжбанку не вистачило десь $15-20 млн.

Бізнес отримує виплати Держказначейства по ПДВ, і мало не всю отримувану готовий конвертувати гривню в долар. Тому на міжбанку стояла ціла черга на його покупку. Ну ще і з-за девальваційних настроїв, які зараз панують у бізнес-середовищі. Там згадали, що влада заклали на 2018 р. середньорічний курс на рівні 29,3 грн./$ і 30,1 грн./$ на кінець цього року. І вирішили, що чиновники дадуть просадити міжбанк ближче до цих рівнів не в звичний сезон — в кінці серпня – початку вересня, а на місяць раніше.

Тому і стали готуватися після завершення закупівель нерезидентів. Вчора і позавчора іноземці активно скуповували долар за гривню, отриману за гривневі держоблігації (Мінфін на цьому тижні провів погашення зимового випуску ОВДП).

Ніхто толком не уявляв, до яких рівнів може піднятися ціна долара. Тому його сьогодні скуповували за будь-яким курсом. В серйозних масштабах: обсяг безготівкових торгів виріс з учорашнього $512,86 до $598,26 млн. Це спровокувало ажіотаж на міжбанку і подначивало готівковий курс.

Середній курс продажу долара людям піднявся в касах банків на 5 копійок — до 26,80-26,85 грн./$, в ньому працювали УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, ПУМБ. А максимальний досяг 27,1 грн./$ (ВТБ Банк). При цьому викуповували долар у населення в рамках 26,40-26,80 грн./$.

Що далі

Стрибкоподібне подорожчання долара остаточно вибило скарбників з колії. І вони з великою неохотою давали прогнози на майбутнє.

«Швидше за все, завтра старт міжбанку буде відбуватися в рамках 26,70-26,80 грн./$, і при збереженні поточних тенденцій котирування можуть продовжити своє зростання. На тлі виплат по ПДВ зростає попит на долар. Тому не виключається вихід на торги Нацбанку», — сказав Юрій Гріненко.

Більш оптимістично налаштований Олег Курінний, який спрогнозував на завтра 26,50-26,60 грн./$.

У чому впевнені всі без винятку в ролі Нацбанку. Він знову став головним законодавцем мод на міжбанку, і саме від нього скарбники з придихом чекають ввідних про подальшу долю гривні. Фінансисти самі перестали її розуміти — тому і змітають кожен долар, що з’являється на міжбанку за будь-якою ціною. Але чекають, що НБУ почне захищати якийсь свій курс (продавати долар не тільки на зростанні котирувань, а навіть на зниження). Як тільки це відбудеться подорожчання валюти має зупинитися: імпортери стануть її менш агресивно скуповувати, а експортери почнуть активніше продавати вільну частину виручки, яка поки що накопичується до кращих часів.