Згідно з офіційними даними, в країні більше 2,18 млн га сільгоспугідь були затоплені, 30 тис. будівель зруйновано.



У Китаї 86 осіб загинули і 13 пропали без вісті в результаті повеней в нинішній паводковий сезон. Про це повідомив у п’ятницю Чжан Цзятуань, офіційний представник Головного державного штабу по боротьбі з повенями і засухою Китаю.

Від повеней постраждали близько 23 млн осіб у 28 провінціях, містах центрального підпорядкування і автономних районах, зазначив він на прес-конференції.

Згідно з офіційними даними, в країні більше 2,18 млн га сільгоспугідь були затоплені, 30 тис. будівель зруйновано.

Нагадаємо, десятий за рахунком в цьому році тайфун “Ампил” о 12:30 за місцевим часом в неділю обрушився на схід острова Чунмин китайського мегаполісу Шанхаю.

Внаслідок проливних дощів на північному заході Китаю 12 осіб загинули, ще 39 отримали травми.