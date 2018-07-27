Міжнародна фінансова корпорація (IFC) може увійти в капітал “Укргазбанку” вже до кінця 2018 року.

“Банк виконав всі умови меморандуму і “дорожньої карти”, і виконані всі вимоги з точки зору політиків”, – повідомила в. о. голови міністерства фінансів Оксана Маркарова в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

За її словами, залишилося лише оновити склад наглядової ради згідно із зауваженнями корпорації.

Маркарова також зазначила, що Європейський банк реконструкції і розвитку має намір увійти в капітал державного “Ощадбанку”.

“Процес стримується тільки одним – виключенням банку із списку компаній, заборонених до приватизації. Сподіваюся, що з цим точковим зміною Верховна Рада нас підтримає. Після цього будемо рухатися досить активно”, – додала в.о. глави міністерства фінансів.

За її словами, якщо у вересні парламент дозволить ЄБРР входження в міноритарну частку “Ощадбанку”, то питання по державному фінустанові зможуть вирішити до кінця року.

Після входження в “Укргазбанк” і “Ощадбанк” недержавного акціонера вони стануть учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Згідно із законодавством, після приєднання до ФГВФО заощадження фізичних осіб в банках будуть гарантовані на загальних підставах – максимальний розмір гарантії становить 200 тисяч гривень.