ООН зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами, що виникли із-за того, що деякі країни не сплачують належні внески

Про це повідомили у прес-службі організації. Повідомляється, що генсек ООН Антоніу Гутерреш направив лист країнам-боржникам, повідомивши їх про кризу в організації.

«Це обумовлено, насамперед, затримкою внесків держав-членів у регулярний бюджет, цей новий дефіцит грошових коштів відрізняється від тих, які ми мали раніше. Наш бюджет ніколи не був таким низьким на початку календарного року, і є також велика тенденція: ми скоро вичерпаємо грошові кошти і досягнемо критичної межі», — повідомив Гутерреш.

Станом на кінець червня країни-члени ООН внесли до бюджету організації в цілому майже 1,5 мільярда доларів, при тому, що в 2017 році сума виплат за аналогічний період становила 1,7 мільярда.

У липні свої внески погасили такі країни, як Ірак, Литва, Мексика, Молдова і Японія.

Прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що найближчим часом організації доведеться розробити плани скорочення витрат, не пов’язаних з персоналом.

Раніше повідомлялося, що на тлі прийняття Резолюції ООН про виведення російських військ з Придністров’я, президент країни Ігор Додон знову відзначився своєю проросійською позицією. На його думку, голосування в Генасамблеї ООН по Придністров’ю нібито стало черговим «антиросійським демаршем» уряду.

Про це Додон написав на своїй сторінці в Facebook.

«Уряд Молдови, контрольоване Демократичною партією, вчинила черговий антиросійський демарш, ініціювавши вчорашнє голосування в ООН», — вибухнув президент.

Додон вважає, що правляча коаліція використовує міжнародні платформи тільки для того, щоб нібито зміцнити свої позиції перед виборами в парламент.

«Така піар-акція Демократичної партії не буде мати ніякого практичного значення», — стверджує політик.

На його думку, нібито «завершити миротворчу операцію… можна буде тільки після того, як обидва береги Дністра досягнуто всеосяжної угоди про повне врегулювання конфлікту».