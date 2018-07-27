З моменту вступу пана Гройсмана на посаду прем’єр-міністра України не можна не помітити його спроб взяти під контроль діяльність самого, мабуть, грошового мішка держави – Державну фіскальну службу.

Остання, як відомо, складається з двох бюджет утворюють напрямків: податкової та митниці. Стосовно першої складової, то вона вже не перше десятиліття підконтрольна і керована вузької групи олігархів на чолі з Рінатом Ахметовим і максимум на що може претендувати будь-який чинний прем’єр (в часи президентів Ющенка, Януковича, Порошенко), так це стабільна зарплата за невтручання», яку Володимир Борисович із задоволенням успадкував від Яценюка. Її розмір люди, близькі до тематики, оцінюють цифрою з шістьма нулями щодня, що значно перевищує раніше освоюваний бюджет не тільки вінницького ринку, але і всього обласного регіону.

Однак, в ДФС після поглинання митниці податківцями з легкої руки господарників від Януковича , з’явилася неорана цілина – митні збори, що не пройшло повз чіпкого погляду власника, як стверджують органи прокуратури, таки справжнього диплома про освіту, хоча і без самої освіти. І вже два роки прем’єрства самого утвореного прем’єра електорат з цікавістю спостерігає його уроки «управління Україною», в т. ч. в частині наповнення казни шляхом боротьби з контрабандою.

Слід зауважити, що з приходом до керівництва ДФС ставленика прем’єра – пана Продана, всі найбільш значущі керівні посади зайняли, як правило, вихідці з Вінницького регіону. Всі зусилля команди Володимира Борисовича з першого дня були спрямовані на боротьбу з котрабандой товарів: першими були так звані «чорні сотні», потім створення міжрегіональної митниці, «посилення» податковою міліцією депармента по боротьбі з контрабандою та багато іншого. Але, два роки минуло, роботи зроблено багато, а віз як виявилося і нині там. Контрабанда процвітає яскравими фарбами і краде з бюджету, зі слів самого прем’єра, як мінімум 40млрд.грн. щорічно.

Тепер же, як виявилося, у відсутності результату винні не ті, хто з ним щосили боровся, а навпаки – компетентні органи, які цієї контрабандою, як раптом стало помітно, годуються. Сама ж прем’єрська команда за визначенням виявилася з тонкою кишкою і її вкрай необхідно посилити: в добавок до податківців, вже практично вытеснившим з митниці професійних митників, додадуть поліцейських, прикордонників і ще кого попало, лише б побільше шуму і картинку пояскравіше.

Шум і картинка – справа звичайно необхідне і вкрай корисне при порожній скарбниці, однак схоже не так вже й безкорыстное. Переживаючи за контрабанду, Володимир Борисович схоже втратив сон, дізнавшись про ще одному активі недореформованою митниці – комплекс будівель по вул. Дегтярівській. Історичних будівель колишніх Луцьких казарм, успадкованих митницею, відремонтованих і утримуються в справному стані. На сьогоднішній день ця територія раніше передана з легкої руки шанувальника картатих ковдр Романа Насирова податківцям, приходить в занепад, ряд приміщень не підтримуються в належному стані. Одним словом, як багато об’єктів в 90-х, які по бідності довелося передати в приватні руки від безвиході.

Подейкують, що підставити плече прем’єру і врятувати будинку від руйнування готовий його давній партнер, провідний футболіст і ветеринар – Олег Караванський. Останній готовий відволіктися від так улюблених футболістів вінницької «Ниви» і цехів по підпільному виготовленню контрафактної продукції ветеринарних препаратів торгових марок «Алезан» і «Барс», що виробляються, очолюваної ним «АГРЗООВЕТ-СЕРВІС» в р. Шаргороді Вінницької області і зайнятися нерухомістю, заодно поповнивши бюджет зусиллями ФДМУ з продажу зазначених будинках. Яка ціна питання нам невідомо, але мабуть не сильно дорого, т. к. на собачок і котиків багато не заробиш, так і вінницька «Нива» не суперчемпион.

Так чи не так — покаже час. А на сьогоднішній день ми маємо доручення прем’єра «вжити відповідних заходів» за повернення митниці на її споконвічно історичні землі. Якщо це чисті помисли Володимира Борисовича, сформовані на підставі зусиль нового керівництва в ДФС зрозуміти, у що вони вляпалися, то такі підходи ми раді тільки вітати. Якщо ж, як нам здається, переслідується мета захоплення Луцьких казарм, то чекаємо другого акту – виходу на сцену орлов Юрія Луценка. Останні схоже черевики вже почистили і руки помили.

“ОРД”