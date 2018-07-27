Британська поліція ідентифікувала учасників замаху на Сергія і Юлію Скрипалів у Солсбері, в результаті якого загинула місцева мешканка.

Це була спеціальна місія, здійснена, як вважає Британія, за 30 годин членами спеціального підрозділу путінської військової розвідки, завдання якого — полювати за зрадниками і карати їх.

Численні джерела в правоохоронних органах повідомляють, що команда вбивць, швидше за все, складалася з діючих або колишніх агентів ГРУ, імена яких відомі MI6. Можливо, вони 3 березня слідували за Юлією з Москви в Лондон.

4 березня в Солсбері Юлія Скрипаль і її батько, подвійний агент, були отруєні, а вбивці викинули флакон з-під парфумів з залишками отрути в Садах королеви Єлизавети в тому ж місті. Через кілька місяців флакон знайшли нещасні Дон Стерджесс і Чарлі Роулі.

Вбивці вирушили в Хітроу, звідки вони, по всій ймовірності, 5 березня — через 30 годин після прибуття — відлетіли до Москви, не користуючись звичайним для шпигунів кружним маршрутом з пересадкою в якомусь аеропорту Середземномор’я, Скандинавії, Швейцарії та Туреччини.

У той же день британська станція прослуховування, розташована на Кіпрі, як передбачається, перехопила зашифроване повідомлення в Москву, в якому була фраза «посилка доставлена» і повідомлялося, що «група успішно вийшла».

30 березня на борт літака «Аерофлоту», що приземлився в Лондоні, увійшли британські прикордонники для «звичайного огляду», але Daily Mail з’ясувала, що це той самий літак, на якому, ймовірно, вбивці поверталися додому 5 березня.

Цей огляд викликав у Росії лють, чиновники Мзс назвали це «кричущою провокацією». Як повідомляється, російське посольство в Лондоні було до такої міри стурбоване, що терміново направило в Хітроу дипломатичний персонал.

19 липня телеканал CNN повідомив, що поліція і секретні служби, вивчили більше 4000 годин відеозапису з камер спостереження в Солсбері і британських аеропортах, за допомогою технології розпізнавання осіб ідентифікували шпигунів, які тепер оголошено в розшук у зв’язку з замахом на Скрипалів і вбивством Дон Стерджесс.

Секретні агенти, порівнявши їх паспортні дані з тими, що були зазначені в списку пасажирів комерційного рейсу, встановили також «свіжі імена», під якими вбивці поверталися в Росію.

1) 4 березня. Скрипали отруїлися «Новачком», нанесеним на дверну ручку їх вдома

2) 4 березня, 16:15. Скрипали знайдені без свідомості на лавці в парку поруч з рестораном Zizzi

3) 4 березня. Вбивці викидають флакон з-під парфумів з залишками «Новачка» у Садах королеви Єлизавети

4) 5 березня, 14:30. Вбивці відлітають з аеропорту Хітроу комерційним рейсом «Аерофлоту» до Москви

5) 5 березня. База королівських ВПС на Кіпрі перехоплює російське зашифроване повідомлення

6-7) 20 березня, 16:00. Літак «Аерофлоту», на якому летіли вбивці, приземляється в Лондоні британська влада його обшукують

8) 30 червня. Отруїлися Дон Стерджесс і Чарлі Роулі, знайшли флакон від парфумів з залишками «Новачка».

Тоді повідомляли, що розвідувальні агентства зацікавилися людиною, який прилетів з Москви напередодні отруєння Скрипалів.

Вважається, що місію виконали агенти ГРУ.

Сергій Скрипаль був полковником російської військової розвідки, які перейшли на бік Британії.

Колишні агенти спецслужби, які не бояться говорити, розповідають, що того, хто став агентом, вкрай важко покинути ГРУ. А тих, хто робить це і починає працювати на іноземні спецслужби, суворо карають.

Так, за словами співробітника ГРУ Віктора Суворова, в 1978 році втік до Британії, за часів його служби новим агентам як попередження показували документальні кадри, що відобразили, як одного із зрадників спалюють живцем у печі.

У ГРУ вважається, що зрадники повинні бути піддані «остаточного покарання», тобто страчені. Володимир Путін якось сказав, що «зрадники завжди погано кінчають».

У 2003 році Сергій Скрипаль звільнився з ГРУ і поступив на роботу в МЗС. У 2004 році його заарештували в Москві і звинуватили в тому, що у 1995 році він був завербований британською розвідкою і надавав їй інформацію про агентів ГРУ в Європі, за що отримав більше $100 тис.

Сергій Скрипаль під час суду

Скрипаль — один з чотирьох агентів, помилуваних Москвою в ході найбільшого, як тоді говорили, обміну шпигунами з часів холодної війни. Його вислали в Великобританію разом з іншим помилуваним — аналітиком Ігорем Сутягиным, які відбували 14-річний термін за шпигунство на користь США.

Обмін шпигунами відбувся 9 липня 2010 року на льотному полі Віденського аеропорту. Boeing 767-200, на якому відвезли чотирьох агентів, мабуть, приземлився на базі ВВС Брайз-Нортон в Оксфордширі.

Повернулися в Росію шпигунів у Москві зустріли як героїв. Путін, сам колишній співробітник КДБ, який служив у Східній Німеччині, співав разом з ними патріотичні пісні.

Під час обміну шпигунами Москва вважала Скрипаля зрадником; передбачається, що він завдав серйозної шкоди російським шпигунським мереж у великобританії та на європейському континенті.

Всесвітня тіньова мережа таємних операцій ГРУ

Британська розвідка вважає, що за отруєнням «Новачком» колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля, який перейшов на бік Британії, варто ГРУ.

Агентство, на найвідомішою емблемі якого кажан, простершая крила над земною кулею, було створено у 1918 році як Реєстраційне управління Реввійськради республіки.

Володимир Ленін наполягав на його незалежності від інших секретних служб, і до падіння Радянського Союзу воно було в тіні більш відомого КДБ — сумно знаменитої служби внутрішньої безпеки.

За словами колишнього агента КДБ Юрія Швеця, співробітників ГРУ там називали «чобітьми», у них була репутація безжальних, але не особливо хитромудрих вбивць. «ГРУ підбирало своїх співробітників в окопах, а КДБ своїх агентів, в тому числі Путіна, — в кращих університетах СРСР», — заявив він.

За твердженням експертів, ГРУ навчає агентів і направляє їх за кордон в якості військових аташе в посольствах Росії. Вважається, що в російських посольствах безліч співробітників ГРУ, які користуються дипломатичним статусом як прикриттям для шпигунства.

Саме з цієї причини Обама за кілька тижнів до закінчення свого президентського терміну відповів на злом поштових серверів Демократичної партії висилкою 35 російських дипломатів.

І з цієї ж причини британський уряд 23 березня вислав 23 російських дипломатів у відповідь на замах в Солсбері. США вислали 60 дипломатів.

Розслідування отруєння, яке проводиться в Британії, стало ще більш актуальним після смерті 44-річної Дон Стерджесс. Передбачається, що вона отруїлася залишками «Новачка», чотири місяці тому викинутими росіянами.

У Садах королеви Єлизавети кілька днів проводили ретельні пошуки. У деяких частинах парку працювали армійські експерти в костюмах хімзахисту, в інших — поліцейські в звичайній формі. 19 липня армійські експерти в костюмах хімзахисту і респіраторах упакували якісь предмети, знайдені біля дерева. Ймовірно, відмінності в одязі відображають передбачуваний рівень ризику контакту з небезпечними речовинами у різних частинах парку.

Слідчі розробляють версію, за якою отруйна речовина була в выброшенном флаконі з-під парфумів, який пара знайшла в парку десь в центрі Солсбері, найімовірніше, в тому парку, де зараз йдуть пошуки. За повідомленням джерела, Роулі розповів, що Стерджесс, знайшовши флакон, побризкала «Новачком» на обидва зап’ястя.

Дон Стерджесс

Передбачається, що мати трьох дітей місіс Стерджесс отримала як мінімум у десять разів більшу дозу отрути, ніж Скрипали. Її партнер, 45-річний Чарлі Роулі, також отруєний цим хімічною зброєю, і досі бореться за життя.

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Поліція Великого Лондона, яка веде розслідування, відмовилася давати коментарі у зв’язку з останніми заявами. Але джерело, знайоме з ходом розслідування, розповів Press Association: «Слідчі вважають, що вони за допомогою системи відеоспостереження встановили підозрюваних у застосуванні «Новачка» і порівняли цю інформацію зі списками тих, хто в ці дні в’їжджав в країну. Вони [слідчі] впевнені, що вони [підозрювані] російські громадяни».

Згідно зі звітами співробітників американських органів безпеки, у поліції є нечітке зернисте зображення тих, хто ненавмисно вбив Дон Стерджесс.

Контртерористичний підрозділ поліції близько до ідентифікації підозрюваних, які, мабуть, підіслані колишніми начальниками Скрипаля з ГРУ.

І Скрипаль, і його дочка, а також сержант поліції Уїлтшир Нік Бейлі, перебували на межі життя і смерті, але чудесним чином одужали. Всіх трьох лікували в лікарні загального профілю в Солсбері, де зараз знаходиться Чарлі.

Сержант Нік Бейлі

Флакони з-під парфумів, ймовірно, підтверджує припущення про те, що в замаху 4 березня брала участь жінка.

20 липня в Солсбері відкрито коронерське дізнання у справі про смерть Стерджесс. Очікується, що воно буде припинено, щоб поліція продовжувала своє розслідування.

У середу в Садах королеви Єлизавети поліцейські шукали відбитки пальців. В останній місяць, після отруєння Стерджесс і Роулі, парк та деякі інші місця в Солсбері і прилеглому Еймсбері оточені поліцією.

Пошуки на місцевості, як попереджають поліцейські, можуть тривати місяцями. Виявлено вже близько 400 предметів. Прибирання сміття в громадських місцях не припиняється.

Минулого тижня антитерористична поліція повідомила, що в будинку Роулі на Магглтон-Роудс у Еймсбері виявлений флакон з «Новачком». Поліція намагається з’ясувати, звідки взявся флакон і як він потрапив у будинок.

Для незалежної перевірки запросили групу міжнародних експертів з Організації по забороні хімічної зброї. Вони закінчили збір зразків, які тепер будуть аналізувати в лабораторіях ОЗХО, а потім повідомлять в Британію про результати.

Департамент охорони здоров’я Англії заявив, що небезпека для населення залишається невисокою, але продовжує «настійно радити» не підбирати незнайомі предмети, такі як шприци, голки, косметику і тому подібні металеві, пластикові або скляні об’єкти.

Хроніка основних подій у справі про отруєння в Солсбері

2010. Колишній офіцер Російської військової розвідки, засуджений за шпигунство на користь Сполученого Королівства, звільнений і вивезений в Британії в рамках обміну на російських агентів, заарештованих у США. Він селиться в Солсбері.

3 березня 2018 року. Юлія Скрипаль прибуває з Росії в аеропорт Хітроу, щоб провідати батька.

4 березня, 9:15. Автомобіль BMW темно-червоного кольору, що належить Сергію Скрипалю, помічений в передмісті Солсбері, біля кладовища, де поховані його дружина і син.

4 березня, 13:30. BMW помічений на дорозі рухається в бік центру Солсбері.

4 березня, 13:40. BMW припаркований на стоянці в центрі Солсбері.

4 березня, послеполуденное час. Сергій і Юлія Скрипали відвідують паб Bishops Mill.

4 березня, 14:20-15:35. Сергій і Юлія Скрипали обідають у ресторані Zizzi.

4 березня, 16:15. Перехожий, стурбований станом чоловіка і жінки в центрі Солсбері, викликає службу порятунку. Її співробітники знаходять Скрипалів на лавці без свідомості. Їх відвозять в окружну лікарню Солсбері, де вони залишаються в критичному стані.

5 березня, ранок. Поліція повідомляє, що в Солсбері лікують двох чоловік, імовірно отруєних невстановленою речовиною.

5 березня, день. Поліція Уїлтшир і департамент охорони здоров’я Англії повідомляють про «великому інцидент».

7 березня. Поліція повідомляє, що Скрипали з великим ступенем ймовірності отруєні нервово-паралітичним речовиною в результаті цілеспрямованого замаху. Повідомляється також, що поліцейський, який виїхав на виклик у зв’язку з цим інцидентом, знаходиться в лікарні у важкому стані.

8 березня. Міністр внутрішніх справ Амбер Радд називає застосування нервово-паралітичної речовини на британській території «нахабним і безжалісним» замахом на вбивство.

9 березня. У Солсбері для надання допомоги поліцейському розслідуванню прибувають близько 180 військових фахівців з хімічної зброї та знезараженню. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва готова допомогти розслідуванню, але висловлює розчарування у зв’язку з припущеннями, що за замахом може стояти Кремль.

11 березня. Співробітники департаменту охорони здоров’я просять тих, хто відвідував ресторан Zizzi або паб Bishops Mill у день замаху або на наступний день, в цілях обережності випрати одяг.

12 березня, ранок. Прем’єр-міністр Тереза Мей заявляє в Палаті громад, що Скрипали отруєні «Новачком» — бойовою отруйною речовиною нервово-паралітичної дії, розробленим в СРСР під час холодної війни.

12 березня, день. Департамент охорони здоров’я Англії просить всіх, хто в день замаху відвідував центр Солсбері, випрати всю одяг і вимити інші речі.

14 березня. Прем’єр-міністр оголошує про висилку 23 підозрюваних у шпигунстві співробітників російського посольства.

22 березня. Постраждалий від отрути поліцейський Нік Бейлі виписаний з лікарні.

26 березня. США та 22 інші країни за прикладом Британії висилають десятки російських шпигунів зі столиць по всьому світу.

29 березня. Лікарі повідомляють, що Юлія Скрипаль в лікарні «швидко йде на поправку».

3 квітня. Глава військової лабораторії в Портон-Дауні заявляє, що не може точно назвати джерело отрути.

5 квітня, ранок. Двоюрідна сестра Юлії Скрипаль Вікторія повідомляє, що Юлія зателефонувала їй і сказала, що скоро збирається вийти з лікарні.

5 квітня, день. Поліція Великого Лондона публікує заяву від імені Юлії, де вона говорить, що її сили «ростуть з кожним днем», а її батько почувається добре.

9 квітня. Юлія Скрипаль виписана з госпіталю і перевезена в засекречене безпечне місце.

18 травня. Сергій Скрипаль виписаний з госпіталю через 11 тижнів після отруєння.

30 червня. Дон Стерджесс і Чарлі Роулі госпіталізовані із симптомами отруєння зі свого будинку в Еймсбері в 12 км від Солсбері.

4 липня. Поліція повідомляє про «великому інцидент»: Стерджесс і Роулі отруєні «невстановленою речовиною». Пізніше з’ясовується, що це «Новачок».

5 липня. Міністр внутрішніх справ Саджида Джавід вимагає пояснень з приводу двох отруєнь і звинувачує Росію в тому, що вона використовує Британію як звалище для отрут».

8 липня. 44-річна мати трьох дітей Дон Стерджесс помирає в лікарні від отруєння «Новачком».

10 липня. Роулі в лікарні приходить в свідомість і пізніше розповідає братові, що Дон бризкала «Новачком» на зап’ястя.

19 липня. Поліція, мабуть, ідентифікувала учасників замаху.