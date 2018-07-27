Чорногорія розраховує залучити в економіку 4,8 млрд. дол. США.

Чорногорія, яка нещодавно стала новим членом НАТО, з жовтня місяця запропонує дві тисячі паспортів з громадянством Чорногорії тим, хто інвестує в економіку країни від 250 тисяч до 400 тисяч євро. Також для отримання громадянства пропонується сплатити 100 тисяч євро урядового збору за заяву.

Програма громадянства розрахована на три роки. Протягом цього часу колишня югославська держава планує залучити інвестицій в економіку на 4,8 млрд. дол. США.

Очікується, що учасники програми отримають статус постійного резидента країни протягом місяця після подання заяви, а через 6 місяців – громадянство країни. Паспорт Чорногорії дозволяє відвідувати без візи 123 країни світу, включаючи країни Шенгенської зони, Росію, Україну, Туреччину та ОАЕ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні перевірять усіх осіб, які отримали українське громадянство за роки незалежності. Польські паспорти за дев’ять років отримали 15 тисяч українців. Понад 85 тисяч українців отримали російський паспорт у 2017 році.