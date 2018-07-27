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МВФ схвалив оновлений план по Антикорупційному суду

27.07.2018

МВФ одобрил обновленный план по Антикоррупционному суду

Київ став на крок ближче до отримання чергового траншу. Міжнародний валютний фонд схвалив оновлений план України щодо створення Антикорупційного суду.

Таким чином офіційний Київ став на крок ближче до отримання чергового траншу в 2 мільярди доларів.

“Як тільки прийняті поправки набудуть чинності, законодавчі рамки Вищого Антикорупційного суду будуть відповідати зобов’язанням України за програмою МВФ”, – повідомила вона.

Однак, як зазначається, рішення проблеми Антикорупційного суду недостатньо для розблокування нового траншу МВФ.

“Обговорення інших питань, у тому числі цін на газ і державного бюджету, ще триває”, – зазначила прес-секретар.

Зазначимо, 26 червня в Україні набув чинності закон про створення Вищого антикорупційного суду.

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