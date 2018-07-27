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Конгрес дав Трампу два тижні на введення нових санкцій проти Росії

27.07.2018

Конгресс дал Трампу две недели на введение новых санкций против России

Адміністрація Дональда Трампа порушує визначені законом терміни введення нових санкцій проти Росії, які зобов’язана застосувати у відповідності з Актом про знищення хімічної і біологічної зброї.

Про це йдеться в листі, який голова комітету з міжнародних справ палати представників Ед Ройс направив в Білий дім.

Отруєння у Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Срипаля нейропаралитическим агентом «Новачок», який, як вважає слідство, був розроблений і вироблений в Росії, вимагає однозначної реакції США згідно з актом, прийнятим з 1991 року.

Трампу дається ще два тижні на ухвалення остаточного рішення, додає конгресмен, підкреслюючи, що санкції мають вирішальне значення для запобігання таких атак в майбутньому».

«В останні роки президент Володимир Путін послідовно проводить кампанію по консолідації влади і ведення підривної діяльності проти США. Вашу згоду з Актом про знищення хімічної і біологічної зброї та припинення бойових дій 1991 року має вирішальне значення для того, щоб показати Путіну, що ми серйозно ставимося до того, щоб оскаржувати його смертоносні дії, а також його продовжуються атаки на нашу демократію», — пише Ройс.

З моменту саміту Путін-Трамп в Хельскинки в конгресі був даний хід трьох законопроектів, ужесточающим санкційний режим.

Перший, внесений представляють Флориду Марко Рубіо, передбачає посилення обмежень для енергетичного та банківського секторів РФ у разі нового втручання в американські вибори.

Причому рішення про введення санкцій, згідно закону, повинен приймати не Трамп, а глава Національної розвідки.

Сенатор від штату Вайомінг Джон Баррассо вніс законопроект про санкції щодо «Північного потоку — 2», а представляє Колорадо Кору Гарднер запропонував закон, що зобов’язує Держдеп перевірити Росію на предмет того, чи є вона спонсором міжнародного тероризму. У разі якщо такий статус буде визначено, санкції вводяться автоматично.

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