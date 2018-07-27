Адміністрація Дональда Трампа порушує визначені законом терміни введення нових санкцій проти Росії, які зобов’язана застосувати у відповідності з Актом про знищення хімічної і біологічної зброї.

Про це йдеться в листі, який голова комітету з міжнародних справ палати представників Ед Ройс направив в Білий дім.

Отруєння у Великобританії екс-полковника ГРУ Сергія Срипаля нейропаралитическим агентом «Новачок», який, як вважає слідство, був розроблений і вироблений в Росії, вимагає однозначної реакції США згідно з актом, прийнятим з 1991 року.

Трампу дається ще два тижні на ухвалення остаточного рішення, додає конгресмен, підкреслюючи, що санкції мають вирішальне значення для запобігання таких атак в майбутньому».

«В останні роки президент Володимир Путін послідовно проводить кампанію по консолідації влади і ведення підривної діяльності проти США. Вашу згоду з Актом про знищення хімічної і біологічної зброї та припинення бойових дій 1991 року має вирішальне значення для того, щоб показати Путіну, що ми серйозно ставимося до того, щоб оскаржувати його смертоносні дії, а також його продовжуються атаки на нашу демократію», — пише Ройс.

З моменту саміту Путін-Трамп в Хельскинки в конгресі був даний хід трьох законопроектів, ужесточающим санкційний режим.

Перший, внесений представляють Флориду Марко Рубіо, передбачає посилення обмежень для енергетичного та банківського секторів РФ у разі нового втручання в американські вибори.

Причому рішення про введення санкцій, згідно закону, повинен приймати не Трамп, а глава Національної розвідки.

Сенатор від штату Вайомінг Джон Баррассо вніс законопроект про санкції щодо «Північного потоку — 2», а представляє Колорадо Кору Гарднер запропонував закон, що зобов’язує Держдеп перевірити Росію на предмет того, чи є вона спонсором міжнародного тероризму. У разі якщо такий статус буде визначено, санкції вводяться автоматично.