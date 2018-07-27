В Іспанії держслужбовцям заборонили змінювати шпалери робочого столу на комп’ютері

Госуслужащие в іспанській автономії Валенсії тепер не зможуть ставити на робочий стіл службового комп’ютера фотографії з членами родини, домашніми тваринами або навіть пейзажами. Відтепер на робочому комп’ютері в них може бути тільки корпоративна заставка.

Це одне з правил, прийнятих урядом Валенсії, щоб підвищити продуктивність праці держслужбовців. Їм тепер забороняється входити на пошту або соціальні мережі під особистими записами, підключати до робочого комп’ютера особисті пристрої, зберігати на ньому неробочу інформацію та завантажувати будь-який контент, не має прямого відношення до їх посадових обов’язків. За недотримання цих правил держслужбовцям загрожує покарання аж до звільнення.

Ці обмеження торкнуться 22 тисяч чиновників. Суворої міри уникли співробітники освітніх центрів, медичних установ і соціальних служб, яким для роботи потрібен доступ в інтернет без обмежень. В результаті уряд Валенсії розраховує економити приблизно 1 мільйон євро на рік – за рахунок більш продуктивної роботи держслужбовців.