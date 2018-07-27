Держдума в третьому остаточному читанні прийняла закон про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) до 20 відсотків. За цей закон проголосували тільки члени путінської «Єдиної Росії». ПДВ — це головний федеральний податок. Він дає 35% доходів федерального бюджету. Тепер обсяг цих надходжень збільшиться на 600 млрд рублів щорічно.

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ПДВ платять по ланцюжку всі, хто бере участь у виробництві товарів і наданні послуг. І в підсумку він перекладається на кінцевого споживача — населення. Незважаючи на те, що за останні чотири роки реальні доходи росіян скоротилися на 16%, влада все ж вирішила не зраджувати собі і забрати ці 600 млрд рублів з кишень простих громадян.

Підвищення ПДВ автоматично призводить до зростання цін. Хоча, побоюючись різкого стрибка цін на продовольство і ліки, влади залишили ПДВ для продуктів харчування і медикаментів на рівні 10%, істотне зростання цін все ж неминучий. Найпомітніше це проявиться на бензин, алкоголь і тютюн, але також і на харчі, ліки, вартість послуг транспорту та ЖКГ.

За ступенем негативного впливу на економіку зростання ставки ПДВ не менш згубним, ніж підвищення пенсійного віку. Але зате влада знову зможе придумувати собі нові проекти століття, дають «правильним» олігархам можливості покласти в свою кишеню шалені гроші. Вчора — зимова олімпіада в субтропічному Сочі, сьогодні — міст Криму, а завтра — міст на Сахалін.

Нинішня економічна ситуація не диктує необхідність термінового підвищення податків. Жадібність і страх за кінець епохи безкарного розграбування країни і її громадян штовхає владу на безрозсудні дії. Підвищення ПДВ гнітюче позначиться на всіх сферах економічного життя країни: можливості споживання населення сильно знизяться, буде пригнічена активність виробничих підприємств. Про економічне зростання в цих умовах можна забути.

На початку нульових, коли мій уряд знизив ставку ПДВ, ми розуміли, що цей захід стане мотором для розгону економіки. Та насправді у зв’язку з цими та іншими заходами ділова активність кратно зросла. Ми не боялися знижувати податки при цінах на нафту в три рази нижче сьогоднішніх.

Головна проблема нині правлячого режиму — повна відсутність довгострокової стратегії. Розвиток країни і підвищення добробуту громадян серед головних цілей у цієї влади відсутні. Єдина мета — зібрати більше грошей з людей тут і зараз. Економічні відомства перетворилися в бухгалтерію, обслуговуючу кремлівські кабінети.

Країні потрібні реформи і реформатори. Але Путіну не потрібні реформи, йому потрібні авантюри. Тому будь-які неосвічені спроби цієї влади розігнати російську економіку закінчаться провалом. Вони призведуть до ще більш важкої кризи, не тільки економічного, але й соціального та політичного, наслідки якого можуть бути самими трагічними для Росії.