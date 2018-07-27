Електронний модуль визначення оціночної вартості майна зупинив махінації на ринку оцінки нерухомості в Україні і зробив неможливим ухилення від податку при продажу житла.

“Всім зрадофилам і критикам модуля електронного визначення оціночної вартості майна. За п’ять днів роботи модуля відмовлено в реєстрації за 417 об’єктів на загальну суму майже 135 мільйонів гривень. Причина – занижена оціночна вартість в два-три рази. Цинізм і спроби недобросовісних оцінювачів та власників майна уникнути чесних податків переходять розумні межі. Місто Чортків Тернопільської області, будинок на 80 квадратів оцінений в 760 гривень. Навіть якщо цей об’єкт у жахливому стані, то його вартість в сотні разів більше. І таких прикладів за п’ять днів роботи системи можна навести безліч”, – стверджує Трубаров.

Очільник відомства додав, що тепер можливості продати нерухомість нібито за мінімальною ціною і не заплатити податки не буде. “За п’ять днів в єдину базу даних звітів внесена 3601 запис на загальну суму оціночної вартості 1,9 млрд гривень. Раніше недобросовісні оцінювачі і так звані чорні ріелтори, користуючись тим, що не було реальної можливості перевіряти звіти про оцінку, укладали угоди з копійчаною сумою і не платили державі податки. Це в минулому, і всі ті, хто припинив продаж і чекає, що модуль закриють, можуть не сподіватися, цього не буде”, – зазначив він.

Трубаров повідомив, що таких майданчиків незабаром буде кілька. “У найближчі дні запускаємо ще одну авторизовану майданчик для реєстрації оцінки нерухомості. І незабаром їх буде п’ять, і оцінювачі зможуть вибирати між їхніми послугами. Також кожен суб’єкт господарської діяльності має можливість зареєструвати свою майданчик. Модуль електронного визначення оціночної вартості майна по своїй суті є аналогом ProZorro, тільки діє у сфері оподаткування”, – резюмував керівник ФДМ.