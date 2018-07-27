Екс-адвокат президента США Дональда Трампа заявив, що глава Білого дому знав заздалегідь про зустріч в червні 2016 року, під час якої росіяни повинні були передати компромат на суперника по президентській конці Хілларі Клінтон.

Зять Трампа Джаред Кушнер, син Дональд Трамп молодший, і головний представник кампанії Пол Манафорт зустрілися в Trump Tower в Нью-Йорку 9 червня 2016 року з російським адвокатом Наталією Весельницкой, яка пропонувала інформацію від російського уряду.

Трамп, його син, його адвокати та інші посадові особи адміністрації неодноразово заявляли, що президент не знав про зустріч, поки в липні 2017 року з’явилося повідомлення про це у пресі.

Згідно з повідомленнями CNN і NBC, колишній адвокат Трампа Майкл Коен, який посварився з президентом, стверджує, що був присутній в той момент, коли Дональд-молодший розповів батькові про пропозицію росіян зустрітися. Трамп погодився на таку зустріч.

Зустріч в Trump Tower була організована музичним промоутером Робом Голдстоуном. Він повідомив синові Трампа про наявність «офіційних документів та інформації, які будуть інкримінувати Хілларі відносини з Росією. І ця інформація буде дуже корисною» для Трампа.

Трампу-молодшому сподобалася ідея, проте з тих пір він заявляв, що ніякої змістовної інформації» не було запропоновано, і на зустрічі основну увагу було приділено проблемі усиновлення російських дітей.

Джерела CNN кажуть, що у Коена немає доказів, які могли підтвердити цю інформацію.

Але як CNN, так і NBC повідомили однакову інформацію, посилаючись на анонімні джерела — Коен готовий розповісти про це спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який розслідує втручання Росії у президентські вибори 2016 року і можливу змову з кампанією Трампа.

Мюллер уже звинуватив 31 людини, в тому числі 12 співробітників ГРУ РФ, за злом комп’ютерних мереж Демократичної партії.

Коен був дуже лояльний Трампу, але зараз знаходиться під федеральним розслідуванням в Нью-Йорку за його ділові відносини.

Після цього витоку почали з’являтися повідомлення про те, співпрацює Коен з федеральними прокурорами.