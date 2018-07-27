Кілька десятків людей забарикадувалися в мечеті і ігнорували вимогу покинути будівлю



Поліція в Twitter повідомила, що кілька десятків людей забарикадувалися в мечеті і ігнорували вимогу покинути будівлю. Керівництво наказало поліції увійти в мечеть.

За даними газети The Jerusalem Post, зіткнення між мусульманами та ізраїльськими силами безпеки розпочалися біля Храмової гори після п’ятничної молитви. Відзначається, що, коли вона скінчилася, протестувальники почали кидати в поліцію “коктейлі Молотова”.

Повідомляється, що для розгону бунтівників поліція використовувала світлошумові гранати і затримала кілька людей.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в поселенні Адам на Західному березі річки Йордан озброєний ножем палестинець увірвався в будинок і поранив трьох ізраїльтян.