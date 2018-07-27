Відомий у Росії драматург і актор Гафур Каюмов загинув, впавши у оркестрову яму Палацу культури міста Арска (Республіка Татарстан) на репетиції.

59-річний Гафур Каюмов впав з висоти на трубу в оркестрову яму ввечері у четвер, 26 липня. Чоловіка пробило легке, він помер під час операції.

Каюмов народився в 1959 році в селі Нова Сарда Арського району Татарстану. З вісімдесятих писав п’єси, які ставилися в театрах Татарстану і Башкортостану. З 1990 до 1997 року працював в Татарському академічному театрі.

Актор і драматург запам’ятався роллю Салимжана, чоловіка Зулейхи, в драмі режисера Раміля Тухватуллина “Зулейха” (2005 рік).