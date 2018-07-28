Естонія стала першою європейською країною, яка ввела безкоштовний проїзд на громадському транспорті майже на всій території країни.

В 11 із 15 регіонів з початку липня пасажири можуть безкоштовно користуватися автобусами, повідомила міністр економіки та інфраструктури Естонії Кадрі Сімсона.

Крім того, в Талліні розраховують, що безкоштовні автобуси можуть знизити частоту використання легкових автомобілів громадянами країни.

У 2017 році парламент Естонії поставив за мету до 2030 року утримувати витрата традиційних видів пального на рівні 2012 року. “Тобто ми повинні знайти можливості переконати людей використовувати більш екологічні види пересування”, – зазначила Сімсона.

У Талліні громадський транспорт став безкоштовним ще в 2013 році – але тільки для жителів міста.

На відміну від Талліна, громадським транспортом в 11 естонських повітах, скасували плату за проїзд, можуть користуватися всі, незалежно від місця реєстрації, включаючи туристів. Цей проект фінансується з державного бюджету.